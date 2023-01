Grüne rechnen mit der CDU ab: „Dass Sie sich nicht schämen“ Der grüne Innenpolitik-Experte Vasili Franco hat der CDU vorgeworfen, nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht die falschen Forderu... dpa

Berlin -Der grüne Innenpolitik-Experte Vasili Franco hat der CDU vorgeworfen, nach den Angriffen auf Polizei und Feuerwehr in der Silvesternacht die falschen Forderungen zu stellen. Die Christdemokraten hatten sich in einem Antrag unter anderem für die sofortige flächendeckende Ausstattung von Polizei und Feuerwehr mit Bodycams und Kameras für Einsatzfahrzeuge ausgesprochen. „Die Bodycam ist kein magischer Schutzschild“, sagte Franco bei der Debatte über die Silvesternacht am Donnerstag im Abgeordnetenhaus. „Ihre Wirkung ist umstritten - insbesondere, wenn Menschen ohnehin aggressiv, betrunken oder berauscht sind.“