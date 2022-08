Grüne: „Recht auf Rausch“ mit harten Party-Drogen Was hilft gegen übermäßigen Rauschgiftkonsum? Ganz verbieten? Teilweise erlauben? Ganz freigeben? Seit Jahrzehnten streiten Gesellschaft und Politik darüber. dpa

ARCHIV - Vom Zoll sichergestelltes Kokain auf der Spitze eines Taschenmessers. Marcus Brandt/dpa/Symbolbild

Berlin -Die Berliner Grünen wollen nicht nur Cannabis legalisieren, sondern auch harte Party-Drogen wie Kokain, Ecstasy und Amphetamine entkriminalisieren. „Das Recht auf Rausch sollte in einer Stadt der Freiheit wie Berlin selbstverständlich sein, das klappt auch ohne die Mentalität einer bayerischen Dorfpolizei“, teilte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Werner Graf am Freitag kurz vor der sogenannten Hanfparade am Samstag mit.