Grüne wählen Nachfolge für zurückgetretene Landeschefin

Potsdam -Nach dem Rücktritt von Landeschefin Julia Schmidt wählen die Brandenburger Grünen bei einem Landesparteitag am Samstag in Potsdam (10.00 Uhr) ihre Nachfolge. Die bisher einzige Bewerberin ist die 25-jährige Hanna Große Holtrup. Die Referentin der Grünen-Fraktion im RBB-Untersuchungsausschuss nennt unter anderem Klimaschutz, eine gerechte Asylpolitik und Chancengleichheit in West und Ost als Anliegen.

Offen ist, ob es beim Parteitag zu einer Diskussion über den Rücktritt Schmidts kommt. Schmidt war im Februar auf Drängen des Landesvorstands zurückgetreten. Co-Landesvorsitzende Alexandra Pichl hatte keine konkreten Gründe genannt, Schmidt aber vorgeworfen, sie sei vor allem in eigener Sache unterwegs gewesen. Pichl hält die Sache nach einer Aussprache mit Schmidt für beendet.

Die Grünen-Spitze fordert in einem Antrag den Ausbau von Schienen- und Radverkehr sowie ein bundesweites 29-Euro-Ticket für Studierende, Azubis, Schülerinnen und Schüler. In einer Resolution dringen Landesvorstand, Landtagsfraktion und Grüne Jugend auf mehr Bemühungen für Integration statt Abschiebung. Die Bildungspolitiker fordern in einem Antrag mindestens 215 zusätzliche Schulassistenzen im Kampf gegen den Lehrermangel.