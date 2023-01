Grüne wollen mit zwei Milliarden „Wärmewende“ anschieben Mit einem zwei Milliarden Euro umfassenden Investitionsprogramm wollen die Grünen in Berlin eine „Wärmewende“ ansteuern. Dafür sollen in der kommenden Legisl... dpa

Berlin -Mit einem zwei Milliarden Euro umfassenden Investitionsprogramm wollen die Grünen in Berlin eine „Wärmewende“ ansteuern. Dafür sollen in der kommenden Legislaturperiode jeweils eine Milliarde Euro in den Umbau der Wärmeversorgung in der Hauptstadt und in Gebäudesanierungen fließen. Die Spitzenkandidatin der Grünen für die Wahlwiederholung am 12. Februar, Umwelt- und Verkehrssenatorin Bettina Jarasch, will entsprechende Forderungen an diesem Montag präsentieren.