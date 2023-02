Grünen-Co-Landeschefin: Schmidt in eigener Sache unterwegs Die Brandenburger Grünen-Landeschefin Alexandra Pichl hat ihrer zurückgetretenen Co-Vorsitzenden Julia Schmidt Vertrauensbruch vorgeworfen. „Wir haben in den... dpa

ARCHIV - Bundesvorsitzende Ricarda Lang (l-r), Landesvorsitzende Julia Schmidt und Landesvorsitzende Alexandra Pichl sitzen beim Landesparteitag von Bündnis 90/Die Grünen Brandenburg in der Stadthalle. Joerg Carstensen/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Brandenburger Grünen-Landeschefin Alexandra Pichl hat ihrer zurückgetretenen Co-Vorsitzenden Julia Schmidt Vertrauensbruch vorgeworfen. „Wir haben in den letzten Wochen und Monaten immer mehr den Eindruck gehabt, dass Julia vor allem in eigener Sache unterwegs ist und nicht in Sachen des Landesverbands“, sagte Pichl am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Sie habe sich auch nicht an ihr Wort gehalten. Schmidt äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Sie war zurückgetreten, nachdem der Landesvorstand sie zum Rücktritt aufgefordert und dies mit Fehlverhalten begründet hatte.