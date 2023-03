Grünen-Fraktion will mit IGBCE-Chef Vassiliadis diskutieren Nach der Absage des Leag-Konzernbetriebsrats nimmt der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, digital an der Klausur der Grünen-Bundestagsf... dpa

ARCHIV - Michael Vassiliadis spricht mit der Grünen-Bundestagsfraktion bild Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Weimar -Nach der Absage des Leag-Konzernbetriebsrats nimmt der Vorsitzende der Gewerkschaft IGBCE, Michael Vassiliadis, digital an der Klausur der Grünen-Bundestagsfraktion in Weimar teil. Das sagte eine Fraktionssprecherin der Deutschen Presse-Agentur. Vassiliadis solle am Dienstagnachmittag für die Sitzung zum Thema Klimaschutz von 15 bis 17 Uhr zugeschaltet werden.