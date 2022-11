Grünen-Führung stellt sich hinter Jarasch Berlins Spitzen-Grüne versammeln sich hinter ihrer Senatorin Jarasch. Und fordern Rathaus-Chefin Franziska Giffey vom Regierungspartner SPD heraus. dpa

Bettina Jarasch (l) und Franziska Giffey verfolgen während einer Plenarsitzung des Berliner Abgeordnetenhauses Redebeiträge. Wolfgang Kumm/dpa

Berlin -Berlins Grünen-Spitze hat sich klar hinter Umweltsenatorin Bettina Jarasch als Spitzenkandidatin für die Wiederholungswahl am 12. Februar gestellt. In einem Brief an die Parteimitglieder werben 18 führende Grünen-Politiker der Bezirks-, Landes- und Bundesebene dafür, Jarasch bei einem kleinen Parteitag am Samstag erneut zur Spitzenkandidatin zu küren.