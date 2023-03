Grünen-Kritik: CDU und SPD mit „Sammelsurium an Versprechen“ Erste inhaltliche Einigungen in den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind von den Grünen als „Sammelsurium an teuren Versprechen“ kritisiert... dpa

Berlin -Erste inhaltliche Einigungen in den Koalitionsverhandlungen von CDU und SPD in Berlin sind von den Grünen als „Sammelsurium an teuren Versprechen“ kritisiert worden. Die beiden Parteien hätten vor allem „Politik mit der Gießkanne“ angekündigt: „Probleme sollen mit viel Geld zugedeckt statt mit Konzepten gelöst werden“, teilte der Grünen-Landesvorsitzende Philmon Ghirmai der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit. „Das ist keine seriöse Politik.“ Den Berlinern werde „Sand in die Augen gestreut, anstatt die Aufgaben in der Stadt wirklich anzugehen“.