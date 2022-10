Grünen-Landeschefin will schnelleren Kohleausstieg Die Brandenburger Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt dringt nach der Vereinbarung in Nordrhein-Westfalen auf einen schnelleren Braunkohleausstieg auch in... dpa

ARCHIV - Die Brandenburger Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt spricht auf einem Landesparteitag. Bernd Settnik/dpa/Archivbild

Potsdam -Die Brandenburger Grünen-Landesvorsitzende Julia Schmidt dringt nach der Vereinbarung in Nordrhein-Westfalen auf einen schnelleren Braunkohleausstieg auch in der Lausitz. „Was in NRW geht, muss auch in Brandenburg möglich sein“, schrieb Schmidt am Dienstag bei Twitter. „Wir dürfen jetzt nicht zur Resterampe für klimaschädliche Kohle werden.“ Der Ausbau der erneuerbaren Energien dürfe von SPD und CDU nicht verbockt werden, in dem sie an fossiler Energie festhielten.