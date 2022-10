Grüner Parteitag zu „großen und schwierigen Fragen“ Verantwortung ist immer ein zentraler Begriff bei Grünen-Parteitagen. Beim Treffen in Bonn können die Delegierten ihren Ministern sagen, wo sie mit ihnen zuf... dpa

ARCHIV - Verspricht Antworten auf drängende Fragen auf dem Grünen Parteitag in Bonn: Bundesgeschäftsführerin Emily Büning. Fabian Sommer/dpa

Berlin -Bei ihrem Parteitag am Wochenende in Bonn wollen die Grünen sich mit aktuellen Problemen befassen. „Die Menschen fragen sich, wie wir durch den Herbst und den Winter kommen und wollen Antworten von der Politik. Und wir wollen am Wochenende Antworten geben“, sagte die Politische Bundesgeschäftsführerin der Partei, Emily Büning, am Mittwoch in Berlin.