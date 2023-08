Gruppenschlägerei nach Angriff auf 22-Jährige

Berlin -Nach einer Schlägerei zwischen zwei Gruppen in Berlin-Mitte ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung und Landfriedensbruchs. Ausgangspunkt soll laut Polizei nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen gewesen sein, dass ein Mann am Mittwochabend eine 22-Jährige frauenfeindlich und mit religiösem Bezug beschimpfte. Dann soll der 28-Jährige versucht haben, ihr das Kopftuch herunterzuziehen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Nachdem die junge Frau Bekannte über den Vorfall informiert hatte, kam es zwischen diesen und der Gruppe des Mannes zur Schlägerei. Der für politisch motivierte Taten zuständige Staatsschutz ermittelt.

Laut Polizei wurde dabei ein Mann (28) am Kopf verletzt. Er kam in ein Krankenhaus. Die junge Frau klagte über Kopfschmerzen, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab, wie es von der Polizei hieß. Der 28-Jährige, der sie angegriffen haben soll, sei festgenommen worden. Im Umfeld hätten Polizisten zudem einen 18-Jährigen und einen 14-Jährigen gefasst. Bei dem Älteren sei eine Substanz gefunden worden, bei der es sich um Drogen handeln könnte.