Gute Wahlbeteiligung bei OB-Stichwahl in Cottbus

Tobias Schick (SPD) gibt im Wahllokal in der Lausitzer Sportschule seine Stimme ab. Frank Hammerschmidt/dpa

Cottbus -Die Stichwahl um das Amt des Oberbürgermeisters in Cottbus ist gut angelaufen. Bis 14.00 Uhr hätten bei sonnigem Herbstwetter 23,22 Prozent der Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben, sagte Kreiswahlleiter Carsten Konzack am Sonntag auf Anfrage. Hinzu kämen rund 20 Prozent Rückläufer per Briefwahl. „Daher schätze ich die Wahlbeteiligung bis zum Nachmittag auf rund 43 Prozent, das ist recht gut“, sagte der Kreiswahlleiter. Die Wahllokale schließen um 18.00 Uhr.