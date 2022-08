Guterres „beeindruckt“ von Getreide-Deal Ukrainisches Getreide steckte wegen des russischen Kriegs monatelang in den Schwarzmeer-Häfen fest. Nach der Vereinbarung darf es nun über die Türkei exporti... dpa

UN-Generalsekretär Antonio Guterres überprüft das Getreide-Abkommen. Archivbild Kostiantyn Liberov/AP/dpa

Istanbul -UN-Generalsekretär António Guterres hat bei einem Besuch in Istanbul die Arbeiten rund um die Eröffnung des gesicherten Korridors für Getreide aus der von Russland angegriffenen Ukraine gelobt. „Was für eine beeindruckende und inspirierende Operation“, sagte Guterres bei einer Rede in dem Kontrollzentrum am Samstag, das eigens für das Getreide-Abkommen eingerichtet wurde.