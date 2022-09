AKW in Reserve: Habeck weist Zweifel an Machbarkeit zurück Der Vorschlag des Wirtschaftsministers für einen Reservebetrieb von Atomkraftwerken sorgt für Streit. In einem Brief zweifelt ein Betreiber die technische Ma... dpa

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) äußert sich bei einer Pressekonferenz nach dem Treffen der Bundesregierung. Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin -In der Debatte über die Laufzeit der letzten drei Atomkraftwerke hat Wirtschaftsminister Robert Habeck Zweifel an der technischen Machbarkeit eines Reservebetriebs der bayerischen Anlage Isar 2 zurückgewiesen. Anlass für die Entgegnung war ein Brief des Betreibers an Staatssekretär Patrick Graichen vom Dienstag. Darin hatte Preussenelektra-Chef Guido Knott den Vorschlag des Ministeriums, zwei der drei noch bis Jahresende laufenden Kernkraftwerke danach in eine Reserve zu überführen, als „technisch nicht machbar“ bezeichnet. Der Vorschlag sei daher „ungeeignet, um den Versorgungsbeitrag der Anlagen abzusichern“, zitierte der „Spiegel“ aus dem Brief. „Das Austesten einer noch nie praktizierten Anfahrprozedur sollte nicht mit einem kritischen Zustand der Stromversorgung zusammenfallen“, so Knott laut „Spiegel“.