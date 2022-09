Habeck: Zwei Akws bleiben „wohl“ im ersten Quartal am Netz Die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim werden nicht zum Jahresende abgeschaltet, sondern bleiben für eine sogenannte Einsatzreserve vorerst am Netz. dpa

Habeck hatte Anfang September den Plan für eine sogenannte Einsatzreserve der beiden Atomkraftwerke in Bayern und Baden-Württemberg angekündigt. Michael Kappeler/dpa

Berlin -Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geht davon aus, dass die Atomkraftwerke Isar 2 und Neckarwestheim „wohl“ im ersten Quartal 2023 am Netz bleiben. Habeck machte in Berlin deutlich, die Entwicklung am französischen Strommarkt sei deutlich schlechter als prognostiziert.