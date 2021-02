Berlin. Einzelhändler und Gastronomen wollen den Lockdown nicht länger hinnehmen. Sie haben sich mit einem dramatischen Appell an die Öffentlichkeit gewandt.

50.000 Unternehmen stehen kurz vor der Insolvenz. 250.000 Jobs sind in Gefahr. Das berichtete Stefan Genth, Hauptgeschäftsführer des Handelsverbands Deutschland (HDE) am Donnerstag auf einer Pressekonferenz in Berlin. Dreiviertel aller Einzelhändler halten Genth zufolge die Überbrückungshilfen für „nicht existenzsichernd“. Die Klagebereitschaft beschreibt er als hoch. Einer Verbands-Umfrage zufolge plant über ein Viertel der Textilhändler vor Gericht zu gehen. „Ein Weiter-so auf unbestimmte Zeit fördert den Vertrauensverlust in politische Institutionen“, sagte Genth. Er forderte von der Regierung und den Ministerpräsidenten, die sich in der kommenden Woche erneut treffen, eine Öffnungsstrategie .

Timm Homann, CEO des Bekleidungsgeschäfts Ernstings Family, beschrieb die Situation als dramatisch. Die Lager seien voll, sowohl mit unverkaufter Winterware als auch mit Frühjahrsware. „Für uns zählt jeder Tag. Wir haben Rechnungen ohne Ende.“

Man nimmt uns die Existenzgrundlage! Timm Homann, Chef von Ernstings Family

Er warf der Regierung vor, den Händlern ihre Existenzgrundlage zu nehmen. „Wann kann der zwangsgeschlossene Handel wieder öffnen?“, fragte er. Auch die Überbrückungshilfen kritisiert Homann harsch. Zu wenig, zu bürokratisch, zu viele Ausschlusskriterien. So würden beispielsweise Transportkosten und viele Personalkosten nicht einberechnet. Zudem sei die Höchstgrenze der Fixkostenhilfe nach geltendem EU-Recht mit zehn bis zwölf Millionen Euro gedeckelt. Die Lockdown-Maßnahmen hingegen seien national geregelt.

Handel ist kein Infektionstreiber

„Es gibt keine Argumente gegen das Öffnen des Handels, aber viele Argumente dafür“, sagte Thalia-Chef Michael Busch. Er zog einen Vergleich zu den 50er Jahren. „Das Wirtschaftswunder wurde nicht durch Abwarten und Wegsperren erarbeitet." Da bei mehreren Millionen Kundenkontakten in den Lebensmittelgeschäften keine Infektionsherde zu erkennen sind, schließt Busch das auch für den restlichen Handel aus. Die neu zugelassenen Selbsttests sieht er als Möglichkeit, um die Infektionsgefahr zu minimieren.

Derweil hat der „Gastgeberkreis“, ein Zusammenschluss aus über 100 Gastronomen in einem Brandbrief gefordert „dass die Restaurants parallel mit dem Einzelhandel wieder öffnen und für ihre Gäste da sein dürfen“. Bereits im Januar klagten sie unter der Überschrift „Uns geht die Luft aus“. Viele Restaurants werden nach dem Lockdown nicht wiedereröffnen.