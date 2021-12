Gegner der Corona-Maßnahmen gingen am Wochenende an vielen Orten auf die Straße. Es kam zu Ausschreitungen. Szenen der Gewalt gab es auch wieder in Sachsen, wo schon Fackelträger versucht hatten, die Gesundheitsministerin zu Hause einzuschüchtern. Nun soll der Staat klare Kante zeigen, finden viele. Ein Gespräch mit dem Demokratieforscher Wolfgang Merkel.

Herr Merkel, seit Wochen schauen viele Menschen verstört nach Sachsen: Hohe Corona-Zahlen, niedrige Impfquoten, als Spaziergänge getarnte Protestmärsche, Fackelträger stehen vor dem Haus der Gesundheitsministerin. Jetzt gibt es Rufe nach hartem Durchgreifen. Ist Sachsen so anders als der Rest der Republik?

Die Standard-Erklärung für die Bundesländer der ehemaligen DDR besagt, es gibt einen Überschuss von zurückgelassenen männlichen Losern, bitte entschuldigen Sie die Wortwahl. Es gibt also eine andere Zusammensetzung der Bevölkerungsstruktur. Weggegangen sind die gut ausgebildeten jüngeren Frauen, geblieben sind die Alten und die eher weniger ausgebildeten jungen Männer. Das hört man immer wieder. Aber das hat wenig mit Politik zu tun und mich überzeugt das als Erklärung nicht. Mich überzeugen auch nicht die autoritären Linien in dem Sinne, dass man sagt: eine klassische DDR-Sozialisation. Die meisten sind im Nachhinein geboren. Das wäre eine indirekte, stille Übergabe, ein Transfer über die Eltern in ihrer autoritäreren Werthaltung an die Kinder. Aber das sind alles keine übermäßig originellen Erklärungen meiner Meinung nach.

WZB/David Ausserhofer Zur Person Prof. Dr. Wolfgang Merkel, geboren 1952 in Hof, ist Direktor em. der Forschungsabteilung „Demokratie und Demokratisierung“ am Sozialwissenschaftlichen Forschungszentrum Berlin (WZB) und Professor em. der Politikwissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin.

Was ist es dann? Versagt in Sachsen die Politik?

Ich glaube nicht, dass das als Erklärung reicht. Den Anfang machte „König Kurt“ Biedenkopf und dann gab es im Amt des Ministerpräsidenten dreimal einen „Wechsel“, allerdings immer innerhalb der CDU. Sonst sehe ich keine großen Unterschiede in der Regierungsweise in Sachsen im Vergleich zu anderen Ländern in Ostdeutschland. Sachsen-Anhalt steht schlecht da, Thüringen auch nicht glänzend, in Sachsen ist es vielleicht noch ein bisschen schlechter. Am besten funktioniert Mecklenburg-Vorpommern. Es ist mehr ein ostdeutsches als ein rein sächsisches Problem. Das sind aber alles keine überzeugenden Erklärungen. Es bleibt eine besondere Bevölkerungsstruktur, zu wenig blühende Landschaften, überliefertes Misstrauen gegenüber dem Staat und eine überstarke AfD – die Ursache, Ergebnis und Treiber dieser Entwicklung ist.

Observieren, verbieten, Repression: Das ist die autoritäre Versuchung

Aber vielleicht gibt es ja trotzdem einen Zusammenhang zum Handeln der Politik. Ist die Regierung in Sachsen schwach und lässt sich von den Querdenkern auf der Nase herumtanzen?

Das ist die autoritäre Versuchung, die wir manchmal verspüren, wir, die „Vernünftigen“, die sagen, dieser Aufstand, der hier gemacht und radikalisiert wird, das geht nicht. Observieren, verbieten, Repression. Das kann nur die Ultima Ratio in einer liberalen Demokratie sein. In den drei ostdeutschen Bundesländern und insbesondere in Sachsen muss man aber die Radikalisierung im Auge behalten. Ein liberaler Staat höhlt sich längerfristig mit illiberalen Mitteln mehr aus, als es diese Gruppe radikalisierter junger Männer kann – es sind zwar nicht nur Männer, aber vor allem Männer.

Vielleicht brauchen aber genau diese radikalisierten jungen Männer eine deutliche Ansage?

Aber was würde es helfen? Es würde nur den Korpsgeist stärken. Es würde nur die inszenierte und auch selbst wahrgenommene Märtyrerrolle und das Bild einer „Lügen-Regierung“ und einer „Lügen-Presse“ nochmal verhärtet und undurchlässig gemacht. Was das Strafrecht hergibt, ist da. Ich glaube nicht, dass in Sachsen strafrechtlich weniger verfolgt wird als in anderen Ländern. Ich wüsste nicht, was man mit höherer Repression gewinnt. Die nicht beabsichtigten Effekte einer weiteren Schließung, einer weiteren Radikalisierung, einer weiteren Verhärtung wären die wahrscheinliche Folge.

Man soll es einfach hinnehmen, dass ein Mob mit Fackeln vor dem Haus einer Politikern steht?

So grauenhaft das ist bei unserer noch grauenhafteren Vergangenheit, dass hier ein Trupp aufmarschiert mit Fackeln vor einem Haus, das hat mit Sicherheit etwas Bedrohliches, aber strafrechtlich werden dabei nur minimalste Strafen herauskommen. Ich sehe jedenfalls nichts strafrechtlich wirklich Relevantes. Das schließt eher die radikalen Reihen, als dass es die Leute zur Umkehr bewegt oder verstummen lässt.

Wenn man das Laufen lässt und keine klaren roten Linien definiert, legitimiert man doch aber solche Fackelaufmärsche?

Die roten Linien, die man zieht, kann man politisch mit Erklärungen und rechtsstaatlichen Maßnahmen markieren. Das wird gemacht, und zwar ziemlich unisono bis auf – klar – die AfD. Alle anderen machen das. Alle demokratischen Kräfte tun dies – das ist deutlich. Was soll man denn sonst machen? Einsperren? Man kann bestenfalls mit dem Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz und Verordnungsverbote im Versammlungsrecht kommen und bei Wiederholung Strafe androhen. Aber dann müsste man gleichzeitig auch sagen, was dann droht. Das ist das Perfide dabei. Was hier geschieht, hat einen maximalen Eindruck auf die bedrohte Person, ein bedeutendes Medienecho und wäre in einem Rechtsstaat wohl nur als Ordnungswidrigkeit zu bewerten. Das ist das Infame an der Situation.

Die Politik könnte doch aber ebenfalls ein Bild produzieren und zum Beispiel die Polizei mit dem Wasserwerfer schicken?

Der Wasserwerfer würde sie vielleicht auseinandertreiben. Sie würden trotzdem aber mindestens 15 Minuten dort gestanden haben und dann mit einer Guerillataktik nachts zurückkommen. „Spaziergänge“ heißt das nun. Der Staat würde dann noch mehr vorgeführt werden. Und es ginge sowieso nur, wenn sie gegen das Versammlungsrecht oder Corona-Verordnungen verstoßen würden. Einer Gruppe, die gegen keine Strafrechtsnorm und nicht gegen Auflagen verstößt, ist nicht mit dem Wasserwerfer zu begegnen. So blöd das ist. Das Risiko ist auch zu groß. Wenn der Staat auftritt und es keine wirksamen Effekte gibt, wird das von der radikalen Rechten als Sieg gefeiert und wirkt eher mobilisierend als demobilisierend.

Die Vorgänge in Sachsen wirken allerdings auf das ganze Land. Kann das nicht auch dazu führen, dass die Menschen woanders autoritärer werden, ihre Grundsätze über Bord werfen und sich hartes Durchgreifen wünschen?

Ich halte fest an der These, ein liberaler Staat darf nicht illiberal handeln – auch wenn es unsere Intuition erfüllt. Ich bin politisch in den 1970ern sozialisiert. Da gab es den Radikalen-Erlass gegen die Linke. Ich durfte nicht Hiwi am Sport-Institut werden, weil ich in den letzten zwei Jahren als Pennäler an einem bayrischen Provinz-Gymnasium mit der „Liga gegen den Imperialismus“ eine Demo organisiert hatte gegen den Vietnamkrieg der USA und den Kolonialkrieg Portugals in Afrika. Der Erlass hat die politische Kultur der 70er-Jahre vergiftet, das waren nicht nur die Mordtaten der Bader-Meinhof-Gruppe. Ich finde so etwas problematisch, und seit wann sind Intuitionen überhaupt ein guter Ratschlag? Man sollte lieber einen kühlen Kopf bewahren.

Wolfgang Merkel: „Wehrhafte Demokratie heißt nicht illiberale Demokratie“

Sie sagen also „entspannt euch, alles andere macht die Sache nur schlimmer“?

Nein. Das passt nicht dazu. Mit aller Entschiedenheit muss man mit den Mitteln des Rechtsstaats der undemokratischen Rechten entgegentreten. Aber bitte unseren Rechtsstaat nicht illiberal überdehnen. Das ist der Unterschied eines Rechtsstaats zu einem autoritären Regime. Wehrhafte Demokratie heißt nicht illiberale Demokratie.

Und was sagen Sie angesichts der vielen Demonstrationen von Gegnern staatlicher Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung am vergangenen Wochenende? In vielen deutschen Städten kam es auch zu Ausschreitungen. Das Problem der Radikalisierung gibt es offenbar nicht nur in Sachsen.

Genau das ist der Punkt. Wir erleben eine neue Rechte, die viele Protestthemen gegen den Staat kapert. Bei den größeren Demonstrationen gegen die Corona-Politik sind aber keinesfalls nur Rechte, sondern auch Esoteriker, Anthroposophen, Althippies oder eher linke Libertäre zugegen. Wollen wir die alle einfach in einen Topf werfen? Das hohe Gut der Meinungs- und Versammlungsfreiheit zurechtstutzen? Dann treiben wir nur noch mehr Menschen in die antidemokratische Subkultur. Die Maßnahmen müssen innerhalb der liberalen Maximen des Rechtsstaates bleiben. Es ist an uns, an der demokratischen Zivilgesellschaft, aufzustehen, sich gegen die antidemokratische Rechte zu wehren mit Argumenten, in Debatten, am Arbeitsplatz und auf Gegendemonstrationen. Das ist unsere demokratische Pflicht.