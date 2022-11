Haftstrafe im Prozess um „NSU 2.0“-Drohschreiben Im Prozess um die „NSU 2.0“-Drohschreiben ist der Angeklagte am Donnerstag zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Nach Auffassung der Richte... dpa

Frankfurt/Main -Im Prozess um die „NSU 2.0“-Drohschreiben ist der Angeklagte am Donnerstag zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden. Nach Auffassung der Richter am Frankfurter Landgericht hatte der aus Berlin stammende Mann eine Serie hasserfüllter und rassistischer Drohschreiben an Personen des öffentlichen Lebens gerichtet.