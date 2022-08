Unbekannte ritzen Hakenkreuze in mehr als 80 Autos in Berlin Seit Donnerstag wurden der Polizei mehr als 81 Fälle gemeldet. Es könnten noch mehr werden. dpa kme

Blaulicht auf einem Polizeifahrzeug (Symbolbild). dpa/Jens Büttner

Berlin -Unbekannte haben bei zahlreichen Autos im Südosten Berlins Hakenkreuze in den Lack geritzt. „Seit Donnerstag sind uns 81 Fälle gemeldet worden. Es können noch mehr werden, weil manche Besitzer die Schäden erst jetzt entdecken“, sagte eine Polizeisprecherin am Samstag. Ein Autofahrer hatte am Donnerstag gegen 11.30 Uhr ein eingekratztes Hakenkreuz auf der Motorhaube seines Wagens im Ortsteil Niederschöneweide bemerkt. Auch auf zwei weiteren Wagen in der Köllnischen Straße entdeckte der Mann demnach Hakenkreuze.