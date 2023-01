Halbjahreszeugnisse und Winterferien für 311.000 Schüler Zum Start in die Winterferien erhalten knapp 311.000 Brandenburger Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. „Viele werden glücklich über... dpa

ARCHIV - Der Ausschnitt eines Zeugnisses. Maria Berentzen/dpa/Symbolbild

Potsdam -Zum Start in die Winterferien erhalten knapp 311.000 Brandenburger Schülerinnen und Schüler am Freitag ihre Halbjahreszeugnisse. „Viele werden glücklich über die Noten sein, manche etwas betrübt“, sagte Bildungsministerin Britta Ernst (SPD) am Donnerstag. „Aber im 2. Halbjahr sind noch viele Möglichkeiten, sich zu verbessern und manche Hürde zu nehmen.“