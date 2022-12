Halle-Attentäter in Gefängnis nach Bayern verlegt Letzte Woche hat der Attentäter von Halle in einem Gefängnis zwei Menschen als Geisel genommen. Deswegen wird er in ein anderes Gefängnis verlegt. Offen ist,... dpa

Magdeburg/Augsburg -Gut eine Woche nach der Geiselnahme im Gefängnis in Burg bei Magdeburg ist der Halle-Attentäter nach Bayern verlegt worden. Am frühen Morgen wurde der 30-Jährige per Hubschrauber nach Augsburg geflogen, wie das Justizministerium in Magdeburg mitteilte.