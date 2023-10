Mein Freund Kai schwärmt von seiner Physiotherapeutin. Beim Verlassen ihrer Praxis jauchze er stets: Hosianna, ich kann wieder gehen! Das gibt sich. Nachhaltiger wirkt eine mit der Behandlung einhergehende mentale Irritation: Bei jedem Termin unterweist die Krankengymnastin ihren Patienten in das Unwesen finsterer Mächte. Selbige kontrollierten Milliarden Menschen, ließen ihren Opfern Steuerungschips ins Blut spritzen und sie aus Flugzeugen mit Drogen benebeln.

Anfangs glaubte Kai, sich Skepsis, ja gar Ironie leisten zu können. Die Fachkraft reagierte rauborstig: Der Herr möge sich gefälligst in kundigen Quellen informieren. Sie sei mit Auskennern in einer Telegram-Schwatzgruppe und besuche sogar Seminare. Seitdem schweigt der Herr. Die Frau massiert einfach zu gut.

Auch ich kenne Inhaber von Geheimwissen, aber nur aus dem Fernsehen. Einer ist der CDU-Verteidigungsexperte Roderich Kiesewetter, welcher mir bei Markus Lanz offenbarte: „Der 7. Oktober, der Angriff der Hamas auf Israel, war der Geburtstag von Putin. Das ist ein Symbol, aber es ist kein zufälliges Symbol.“ Oh. Ich hatte keine Ahnung. Darauf kommt man nämlich erst, wenn man weiß, dass der Russe hinter wirklich jeder Schandtat steckt. Doch dann ist die Kausalität klar. Der Termin wurde vom Kreml angeordnet, quasi als schwach verschlüsseltes Bekennerschreiben. Eine andere Variante wäre, dass in der Hamas-Zentrale viele schon früher zuschlagen wollten: „Chef, wir sind schon ganz hibbelig. Wann werden endlich Judenkinder gemetzelt?“ – „Geduld, Freunde. Ich schenke unserem Propheten Wladimir ein Symbol.“

Strack-Zimmermann, Putin und das Hamas-Massaker

Die Details sollte Kiesewetter noch klären, idealerweise gemeinsam mit seiner Bundestagskollegin Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP. Auch die kennt den unmittelbaren Gesamtzusammenhang. Das Hamas-Massaker „hängt unmittelbar zusammen“ mit Russlands Ukraine-Krieg, sprach sie ins „ZDF-Mittagsmagazin“ und belegte das ebenfalls mit einem Hinweis auf Putins Wiegenfest: „Das sind alles keine Zufälle.“ Wer bin ich, dass ich ihre Expertise bezweifeln könnte?

Nein, ich höhne nicht ignorant herum wie Kai, sondern versuche, mich in die Materie zu vertiefen. Schnell stoße auch ich auf Zusammenhänge: Vor 71 Jahren ließen sich die Ingenieure Woodland und Silver den Barcode patentieren, der heute jede Produktverpackung ziert. Leider wissen nur kundigste Quellen, dass es sich um eine gemeingefährliche Kreation handelt. Denn diese Streifen versetzen Lebensmittel in negative Schwingungen. Auskenner entstören deshalb das giftige Balkenmuster durch einen Querstrich. Außerdem soll sich hinter jedem Barcode die 666 verbergen, mithin die Zahl des Antichristen aus der Offenbarung des Johannes. So, und jetzt raten Sie mal, wer außer dieser teuflischen Erfindung exakt am 7. Oktober 1952 noch auf dem Planeten angemeldet wurde! In Leningrad. Genau.

Der Gesamtzusammenhang, er kommt noch dicker: Am 26. März 2000 wurde Putin zum russischen Präsidenten gewählt. Ich notiere die 26. Anfang Mai 2017 traf er in Sotschi auf Angela Merkel. Sein damaliges Alter: 64. Nun muss ich die beiden brisanten Zahlen nur noch vorsichtshalber durch ein Entstörungskomma trennen und den so entstandenen Wert mit der Quersumme von Putins Geburtsdatum 07101952 multiplizieren. 26,64 mal 25 ist gleich 666. Das sind alles keine Zufälle.



