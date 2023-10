Juden sind in Berlin nicht sicher. So traurig es ist, so wahr ist es. Seitdem die Hamas am 7. Oktober begann, Juden zu massakrieren, Jüdinnen zu vergewaltigen und Greise wie Säuglinge abzuschlachten sowie Hunderte Zivilisten zu entführen, wächst der Hass auf Israel in aller Welt – und entlädt sich täglich auch auf Berlins Straßen. Berliner Juden schicken ihre Kinder aus Angst nicht mehr in die Kita oder Schule. „Tod Israel!“, skandiert der Mob auf der Sonnenallee, am Brandenburger Tor oder am Potsdamer Platz. Wer in der U8 sichtbar einen Davidstern trägt, gilt als lebensmüde. Nachts fliegen Molotowcocktails auf Synagogen, das Mahnmal für die ermordeten Juden Europas muss mit Polizisten und Hunden umstellt werden.

Das ist sehr merkwürdig. Denn immer wieder sagen uns Politiker vom Bundespräsidenten über den Bundeskanzler bis hin zum Regierenden Bürgermeister, das gehe nicht. „Antisemitismus und Israelfeindlichkeit haben keinen Platz auf den Straßen“, erklärte Kai Wegner jüngst. Oder: „Das darf in Berlin, das darf in der deutschen Hauptstadt nicht passieren, dass Jüdinnen und Juden wieder in Angst leben.“ Wie kann etwas, das jede Nacht auf Berlins Straßen stattfindet, dort keinen Platz haben? Das Gegenteil ist der Fall. Muslimischer Antisemitismus hat sehr viel Platz auf Berlins Straßen.

Zigtausende in Deutschland würden Israel gern auslöschen

Das müssen wir uns eingestehen, bevor es auch nur die Chance geben kann, das Problem anzugehen. Tatsächlich gibt es Zehntausende, vielleicht Hunderttausende Menschen mit arabischem, nordafrikanischem oder türkischem Migrationshintergrund in Deutschland, die Israel gern sofort von der Landkarte tilgen würden. Wobei Deutschland mit dieser Situation nicht allein ist. Von Sydney bis Toronto und von London bis Mailand schreien Palästinenser und ihre Sympathisanten nach dem Tod von Juden. Nur hätte es in Deutschland, von allen Staaten dieser Welt, nie so weit kommen dürfen. Wie sagte Karl Lagerfeld einst: „Selbst, wenn Jahrzehnte dazwischen liegen, kann man nicht Millionen Juden töten und später dann Millionen ihrer schlimmsten Feinde holen.“ Dafür galt Lagerfeld als rechtsradikal.

Dabei sind diese Menschen selbstverständlich nicht hasserfüllt geboren. Die Hauptursache für den weitverbreiteten, tiefen und kompromisslosen Antisemitismus unter muslimischen Einwanderern ist in der jahrzehntelangen antiisraelischen und antijüdischen Propaganda ihrer Heimatländer zu finden. Jeder, der sich mit dem gesellschaftlichen, politischen und vor allem medialen Diskurs in den arabischen Staaten beschäftigt, weiß, dass Judenhass dort allgegenwärtig ist.

Judenhass ist in der arabischen Welt allgegenwärtig

Im Fernsehen laufen Sendungen, die schon Kindern beibringen, dass Juden Teufel sind, die Israel von den Arabern gestohlen haben. Karikaturen eines hakennasigen Juden, die denen in Stürmer-Heften in Abscheulichkeit in nichts nachstehen, sind allgegenwärtig. Nur zu gernhaben fast alle Führer der arabischen Welt und im Iran die Israelis zum Sündenbock für sämtliche Probleme ihrer Völker gemacht. Sie haben den Antisemitismus zur Staatsräson erklärt. Einige finanzieren – wie der Iran oder Katar – die Hamas und die Hisbollah. Das Schicksal der Palästinenser ist ihnen dabei herzlich egal, wie sich dieser Tage wieder daran zeigt, dass kein Land der Region gewillt ist, Palästinenser aus dem Gazastreifen aufzunehmen. Nicht nur, dass sie ein Sicherheitsrisiko in den Flüchtlingen sehen, ihnen ginge womöglich auch ein Teil ihres Faustpfands verloren.

Sich von dieser über Generationen verbreiteten Ideologie zu lösen, ist für Einwanderer aus einigen Teilen der Welt sehr schwierig, für viele unmöglich. Es wird Jahrzehnte dauern, den Hass zu bekämpfen, wenn es überhaupt gelingt. Dafür wird man auch neue Wege gehen müssen. Was alles angeblich nicht geht, vom Entzug der Staatsbürgerschaft bei Doppelstaatlern bis zu Gefängnisstrafen für Judenhass ähnlich der Bestrafung der Leugnung des Holocaust, haben wir lang genug gehört. Wo ein politischer Wille ist, gibt es gesetzliche Wege.



So elend die Lage ist, gibt es doch auch einen Hoffnungsschimmer: Endlich kann er nicht mehr geleugnet werden, endlich wird offen und ehrlich über muslimischen Antisemitismus gesprochen. Das ist der erste Schritt zu einer Lösung.