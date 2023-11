Es ist schrecklich, aber. Seit dreieinhalb Wochen höre und lese ich Sätze, die so anfangen. Seit der Krieg begonnen hat. Egal, worum es genau geht. Um den Überfall der Hamas auf Israel, das Massaker auf dem Festival, die Massenmorde und Verwüstungen in den Kibbuzim, die entführten Kleinkinder: Schrecklich, aber die Vorgeschichte! Die Besatzung, die Leidensgeschichte der Palästinenser.



Oder es geht um die Angst der Juden in Deutschland, die so groß ist wie seit Jahrzehnten nicht, um den Antisemitismus, der auf Demonstrationen für Palästina zu hören ist, in TikTok-Videos muslimischer Influencer in Deutschland: Schlimm, aber der rechte Antisemitismus! Das Flugblatt der Aiwanger-Brüder, die Judensterne auf Demos gegen Corona-Maßnahmen.

Oder es geht um die Menschen, die in Gaza sterben, zu Tausenden. In den Trümmern ihrer Häuser, so wie am Dienstag im Flüchtlingslager Dschabaliya, das keine Ansammlung von Zelten ist, sondern eine enge Kleinstadt: Furchtbar, aber die Hamas! Sie hat den Krieg begonnen, in diesem Ort war eine ihrer Zentralen, die Terrorgruppe will doch, dass möglichst viele Kinder sterben. Und weiß man überhaupt, wie viele Tote es wirklich in Gaza gibt, kann man den Zahlen glauben?

Nein, man kann ihnen nicht trauen, weil alles in Gaza von der Hamas kontrolliert wird. Ja, es gibt viel rechten Antisemitismus in Deutschland, es gibt palästinensisches Leid in den von Israel besetzten Gebieten.



Aber mich verstört, wie schnell und wie kalt auf jeden Schrecken, auf jede Angst diese Sätze folgen. Ja, aber! In den sozialen Medien ist es natürlich am schlimmsten. Bevor ich am Mittwochmorgen verstanden hatte, was man über die Explosionen und die Toten in Dschabaliya überhaupt schon weiß, las ich Dutzende Male auf X (das früher Twitter hieß), wie man sie einzuordnen hat. Je nach politischer Agenda als Opfer eines israelischen Kriegsverbrechens, als Fake News oder als Menschen, die selbst schuld waren an ihrem Tod, weil sie nicht in den Süden des Gazastreifens geflohen waren, wie das die Israelis geraten hatten. Jemand schrieb: Man habe sich halt im Mai 1945 auch besser nicht in der Nähe des Führerbunkers herumtreiben sollen.

Alle Alarmglocken sollten immer dann schrillen, wenn einem Leute binnen Minuten völlig unterschiedliche und konträre Argumente liefern, warum ein Angriff 100% in Ordnung war.



Am Sonntag war ich auf einem Konzert, das an einem Ort stattfand, der einem erst mitgeteilt wurde, wenn man sich mit Name und Geburtsdatum angemeldet hatte.

Am Sonntag war ich auf einem Konzert, das an einem Ort stattfand, der einem erst mitgeteilt wurde, wenn man sich mit Name und Geburtsdatum angemeldet hatte. Vor dem geheimen Ort standen Polizisten, drinnen liefen zusätzlich Wachleute der Jüdischen Gemeinde herum. Zwischen blau-weißen Fahnen. Es war ein Solidaritätskonzert für Israel. Die meisten Gäste sangen jedes einzelne Lied mit, zwischendurch weinten sie, es wurden Spenden gesammelt für den Kibbuz Kfar Aza, in dem mindestens hundert Menschen ermordet wurden. Am Ende ermahnten sich Gäste gegenseitig, die Kippa wieder abzunehmen, bevor sie in die Berliner Nacht verschwanden. Auf den Handys liefen die Bilder aus Dagestan ein, wo Hunderte wütende Männer den Flughafen stürmten, weil sie dort Juden vermuteten.

Leben die Verwandten in Gaza noch?

Am Montag sprach ich mit einem Berliner, der Verwandte in Gaza hat und sich jeden Tag fragt, ob sie noch leben. An manchen Tagen bekommt er eine Nachricht auf sein Handy, dann ist alles in Ordnung, an manchen Tagen kommt nichts.



Am Dienstag sprach ich mit einem Freund in Israel. Er sagte, wenn die Hisbollah uns auch angreift, dann ist unser Schutzraum nicht sicher genug, und mein Vater sitzt im Rollstuhl, wie sollen wir es in den Bunker schaffen? Aber noch mehr mache ihm zu schaffen, die Bilder aus aller Welt zu sehen, Davidsterne an Häusern in Berlin und Paris, Demos an amerikanischen Unis, ihm sei so klar wie nie zuvor, dass die Juden überall gehasst werden.



Vielleicht hält man das alles besser aus, wenn man immer ein „ja, aber“ parat hat. Man muss sich dann vielleicht nicht eingestehen, dass es kaum auszuhalten ist.