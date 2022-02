Berlin - Die Corona-Politik in Berlin bleibt in Bewegung – doch nicht immer ist eine klare Linie auszumachen. So ist ab Sonnabend in weiten Teilen des öffentlichen Lebens keine Anwesenheitsdokumentation mehr notwendig. Warum auch, die Gesundheitsämter haben die Kontaktnachverfolgung eingestellt. Auch die Feststellung, dass nicht mehr nur Geboosterte, sondern nun auch frisch Geimpfte und frisch Genesene (dieser Status hält jeweils drei Monate) unter die für die Gastronomie geltende Formel 2G-plus fallen, ist eine Erleichterung. Sie müssen sich nicht mehr testen lassen. Keine Lockerung gibt es dagegen im Einzelhandel, ausgenommen Lebensmittelgeschäfte oder Baumärkte. Bei allen anderen bleibt es bei 2G, es dürfen weiterhin nur Geimpfte oder Genesene hinein. Sehr zum Missfallen der Vertreter der Branchen.

Wie dramatisch die Situation nach zwei Jahren Pandemie in Berlin ist, wurde einmal mehr am Donnerstag deutlich. Wirtschaftssenator Stephan Schwarz (für SPD) hatte zum runden Tisch geladen. Das nutzten Vertreter des Hotel- und Gaststättenverbandes Berlin, die neuesten Zahlen aus einer Umfrage unter den Mitgliedsbetrieben zu referieren. Demnach liegt das Umsatzminus im Januar 2022 in der Hotellerie bei rund 60 Prozent und in der Gastronomie bei 51 Prozent im Vergleich zum Jahr 2019. 63,3 Prozent der Unternehmen sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Viele mussten weiterhin Kurzarbeit beantragen.

Für 74,8 Prozent der Umfrageteilnehmer ist auch klar, was sie sich wünschen: die Abschaffung der 2G-plus-Regelung. Gleichzeitig klagt der Einzelhandel über 2G. Diese Regelung sei nicht nur teuer, weil Sicherheitspersonal bezahlt werden müsse, sie schrecke vor allem Kunden ab. Dabei sei erwiesen, dass sich in den Lokalen oder Läden kaum jemand anstecke.

Handel und Gastronomie klagen: Regeln schrecken Kunden ab

Adressat dieser Wünsche und Forderungen ist der Senat. Zuvorderst angesprochen fühlen dürfen sich die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) und Wirtschaftssenator Schwarz. Das ist eben jener Mann, der in der Landesregierung als Vertreter der Wirtschaft, ja des Unternehmertums gilt, schließlich ist er Mitinhaber eines Familienunternehmens für Gebäudereinigung und war viele Jahre lang als Präsident der Handwerkskammer gut vernetzter Lobbyist. Während Giffey Urlaub macht, stimmte Schwarz am Dienstag bei der Senatssitzung für eine Verlängerung von 2G.

Am Donnerstag bestätigte Schwarz auf Anfrage der Berliner Zeitung seine Haltung. Er erinnert an eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, das zuletzt am 24. Januar einen Einspruch gegen die 2G-Regelung im Einzelhandel abgewiesen hat. Aufgrund der hohen Infektionszahlen sei das rechtmäßig, so das Gericht. Schwarz sieht sich bestätigt: „Von einer Fehlentscheidung kann demnach nicht die Rede sein.“ Zudem habe er sich für weitere Unterstützung starkgemacht.

Nun weiß auch der Wirtschaftssenator, dass zuletzt andere Verwaltungsgerichte auch schon andere 2G-Entscheidungen getroffen haben – und so manche Landesregierung dem längst gefolgt ist. Am Dienstag hat das Verwaltungsgericht in Frankfurt am Main 2G verworfen. Das Land Hessen dürfte die Entscheidung um- und 2G aussetzen, so wie es zuvor schon Niedersachsen, Bayern, Baden-Württemberg und das Saarland getan haben.

Berlin wird, wenn es nach Schwarz geht, zunächst nicht folgen. Den Vergleich zu Bayern oder dem Saarland hält er für „an dieser Stelle irreführend“, schließlich hätten die dortigen Gerichte die Regelungen nur aus formalen Gründen außer Kraft gesetzt. Außerdem bereite sich Berlin „selbstverständlich schon jetzt auf die Zeit vor, wenn der Höhepunkt der Infektionslage überschritten ist“. Sobald es die epidemische Lage erlaube, würden sich die Rahmenbedingungen für den Handel wieder verbessern.

Diese Aussage mag manche Branche beruhigen, andere ernüchtern. Für den CDU-Wirtschaftspolitiker Christian Gräff sind sie vor allem ein Armutszeugnis. „Es mag ja sein, dass die Berliner 2G-Regelung juristisch haltbar ist, politisch ist sie falsch.“ Zu sehr lebe die Dienstleistungsmetropole Berlin von Handel, Gastronomie und Hotellerie.