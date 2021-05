Erfurt - Er hatte versucht, es zu verhindern. Er hatte gebeten, gewarnt und Gegenkandidaten geworben. Aber er hat verloren. Also sagt der thüringische CDU-Vorsitzende Christian Hirte ins Telefon, was ein Politiker so sagt, wenn eine unausweichliche Niederlage zu kommentieren ist. Die Wahl von Hans-Georg Maaßen sei zu respektieren. Jetzt gehe es darum, nach vorne zu schauen, gemeinsam.

Aber so einfach ist das nicht in seiner Partei. „Ihr habt echt den Knall nicht gehört!“, schrieb ein Bundesvorstandsmitglied auf Twitter. Ein früherer Berliner Abgeordneter trat aus Protest aus der CDU aus. Von Grünen, SPD und Linke gibt es sowieso nur eines: kollektive Empörung. Auslöser aller politischen Maximalerregung ist Thüringen, wieder einmal.