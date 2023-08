Der früherer Chef des Bundesverfassungsschutzes, Hans-Georg Maaßen, hat Innenministerin Nancy Faeser vorgeworfen, verfassungswidrige Vorschläge bei der Ausweisung von Clan-Mitgliedern zu verbreiten. Das komme „einer Sippenhaft gleich, ist deshalb verfassungswidrig“ und verstoße gegen die „EMRK“ – gemeint ist die Europäische Menschenrechtskonvention. Die Innenministerin hatte in einem Papier jüngst vorgeschlagen, Clan-Mitglieder auszuweisen, selbst wenn sie keine Straftat begangen haben.

#Faesers Vorschlag, Familienmitglieder von kriminellen Clanmitgliedern abzuschieben, auch wenn sie sich nicht selbst strafbar gemacht haben, kommt einer Sippenhaft gleich, ist deshalb verfassungswidrig und verstößt gg die EMRK. https://t.co/Vj0wAmM3X9 — Hans-Georg Maaßen (@HGMaassen) August 8, 2023

Maaßen wirft Faeser vor, mit dem Diskussionspapier des Innenministeriums ihren hessischen Wahlkampf zu führen. „Das ist Wahlkampfpopulismus, denn diese Innenministerin ist noch nicht einmal in der Lage, die mehreren hunderttausend Ausländer abzuschieben, die vollziehbar ausreisepflichtig sind.“ Faeser ist SPD-Spitzenkandidatin bei Landtagswahl in Hessen, die am 8. Oktober stattfindet.

Die Kritik entbehrt nicht einer gewissen Ironie, da Maaßen als einer der größten Kritiker der deutschen Migrationspolitik gilt und ein sehr viel härteres Vorgehen bei Abschiebungen fordert.