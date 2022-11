Harsche Kritik an Aktivisten nach Flughafen-Aktion Die Kritik an der jüngsten Aktion der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ ist groß. Völlig inakzeptabel, hochriskant, skrupellos, heißt es - der Ruf nach... Marion van der Kraats und Fabian Nitschmann , dpa

ARCHIV - Fluggäste am Flughafen BER. Carsten Koall/dpa/Archivbild

Berlin -Aktivisten in orangen Warnwesten durchknipsen einen Zaun am Hauptstadtflughafen und marschieren auf das Gelände. Einige von ihnen kleben sich am Boden fest - und legen den Betrieb am BER in Schönefeld lahm. Die jüngste Aktion der Klima-Protestgruppe „Letzte Generation“ hat aus Sicht vieler Politiker endgültig eine Stufe erreicht, die nicht mehr hinzunehmen ist. Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) will bei der Innenministerkonferenz in der kommenden Woche in München ein länderübergreifendes Vorgehen ansprechen, quer durch die politische Landschaft wird die Aktion scharf verurteilt. Am Freitagabend kündigen die Aktivisten dann an, erstmal auf Proteste in Berlin und München zu verzichten. Eine Verschnaufpause, „um die erhitzten Gemüter etwas zu beruhigen“.