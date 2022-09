„Hart aber fair“: Andrij Melnyk verabschiedet sich - und bekommt eine Stilkritik

Man hat von Andrij Melnyk gehört, dass es ihm schwerfällt, seinen Botschafterposten in Deutschland zu verlassen. Der Diplomat ist von seiner Regierung ja bekanntlich abgerufen worden, weil er sich nicht sehr diplomatisch verhalten hat. Den Bundeskanzler als beleidigte Leberwurst zu beschimpfen kam hier nicht sehr gut an, obwohl Olaf Scholz bei den Deutschen ja auch nicht gerade sehr beliebt ist. Aber das mit der Leberwurst ging natürlich zu weit.

Jetzt ist Melnyk kurz vor der Abreise, sein Nachfolger steht bereits fest und es dürfte nicht mehr viele deutsche Fernsehsendungen geben, in denen er diskutiert. Nach der Runde in „Hart aber fair“ am Montag könnte er das womöglich als Segen empfinden.

Die Diskussion lief irgendwie von Anfang an auf ein merkwürdiges Gleis. „Was ist uns die Freiheit wert?“, fragte Moderator Frank Plasberg und es war schnell klar, dass es darauf keine schlüssige Antwort gibt. Leider gab es aber auch keine schlüssige Diskussion dazu. Thema war natürlich der russische Angriffskrieg in der Ukraine und ob in Deutschland jetzt die Solidarität bröckelt, weil die Bürger die Heizung runter drehen müssen.

Ja, das ist fies formuliert angesichts der großen Sorgen, die sich viele wegen der rasant steigenden Preise machen, aber wir haben jetzt drei Jahre Pandemie mit wirtschaftlichen Verwerfungen überstanden, da werden wir doch wohl durch den vermutlich milden Winter kommen. Die beiden Politiker in der Runde ließen sich nicht zu Zynismus hinreißen. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Ralf Stegner warnte vor den Demonstrationen der Linken und Rechten und dass die Stimmung in Deutschland kippen könnte. Sein FDP-Kollege Alexander Graf Lambsdorff sagte, dass das alles nicht leicht wird, aber die Regierung habe ja ein wuchtiges Entlastungspaket beschlossen.

Dieses Paket aber sei nicht gerecht genug, kritisiert die Leiterin des Parlamentsbüros der taz, Anna Lehmann, die außerdem feststellte, dass die Stimmung längst gekippt sei, wenigstens in Ostdeutschland. Melnyk hörte erst mal freundlich zu, aber das nützte ihm nichts. Er habe Verständnis, dass sich die Leute Sorgen machten, aber sie sollten Vertrauen in ihren Staat haben, riet er. Die Ukraine habe aus Deutschland bisher für 600 Millionen Euro an Waffenhilfe erhalten, allein das dritte Entlastungspaket für die Bundesbürger sei zehnmal so viel Wert.

Das kam bei den anderen im Studio nicht so gut an. Solidarität gegen Dankbarkeit, so geht der Deal. Lambsdorff bemängelte sofort, dass Melnyk die acht Milliarden Euro an sonstiger Unterstützung aus Deutschland vergessen habe. Lehmann verwies darauf, dass die Bürgerinnen und Bürger die Ukraine-Flüchtlinge hier mit offenen Armen empfangen hätten. Später erklärte sie ihm in einer „Stilkritik“, dass man sich um Solidarität halt auch mal ein bisschen freundlicher bemühen müsse.

Die Expertin für russische Außen- und Sicherheitspolitik bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, Sabine Fischer, hätte hier ein Lichtblick sein können. Sie wollte gerade erklären, wie die Sanktionen gegen Russland wirken und warum die Zeit gegen Putin spielt, aber da hatte Plasberg sie schon wieder unterbrochen. Jetzt ging es um Nord Stream 2 und dass nicht wenige in Deutschland die Öffnung der Pipeline fordern, unter anderem der FDP-Politiker Wolfgang Kubicki und die Linken-Politikerin Sahra Wagenknecht.

Im Studio waren sich aber alle einig, dass das ebenso absurd wie sinnlos wäre. „Es ist egal, durch welche Pipeline kein Gas fließt“, sagte Sabine Fischer. Man hätte an dieser Stellen auch mal erklären können, dass es keine Sanktionen auf Gas gibt und dass es einzig Putins Schuld ist, weswegen die Preise so steigen: Gas als Waffe. Und das ist die Killer sämtlicher Diskussionen über den Ukraine-Krieg: Solange Putin eisenhart an seinen Kriegszielen festhält und Verhandlungen nur bei Kapitulation des überfallenen Gegners in Erwägung zieht, so lange erübrigen sich sämtliche Hoffnungen auf eine diplomatische Lösung - auch wenn Ralf Stegner sie noch so vehement fordert.

Vielleicht hat er Andrij Melnyk den Abschied aber etwas leichter gemacht.