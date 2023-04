„Hart aber fair“: Friedensaktivist würde auch mit dem Teufel Wladimir Putin verhandeln

Es steht schlecht um die Bundeswehr. Ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede des Bundeskanzlers fehlt es ihr weiterhin an Waffen, Ausrüstung und Soldaten. Am Montagabend zeigte eine ARD-Reportage einmal mehr die Sorgen und Nöte der deutschen Streitkräfte. Die Dokumentation fragte: „Können wir Krieg?“

Vor diesem Hintergrund diskutierte dann auch die Runde bei „Hart aber fair“. Während die Ukraine kämpfe, übe die Bundeswehr noch. So titelte die Talkshow von Louis Klamroth. Gesprochen wurde aber weniger über die Lage in deutschen Kasernen. Vor allem ging es um Erfahrungen an der Front, um Diplomatie und um Wladimir Putin.

Reservist und Ukrainerin berichten von Kriegserfahrungen

Was bedeutet Krieg, für einen Soldaten, für ein Familienmitglied? Eindrückliche Antworten auf diese Frage gaben der Bundeswehr-Veteran Rüdiger Hesse und die Ukrainerin Mariya Maksymtsiv. Hesse berichtete, wie ihn sein Einsatz im afghanischen Kundus geprägt hat. Er sprach von seiner posttraumatischen Belastungsstörung, davon, dass er nur noch mit Beißschiene schlafe. „Wir haben unseren Job gemacht“, sagte Hesse über seine Zeit im Krieg.

Maksymtsiv wiederum erfährt vom Geschehen an der Front aus den Erzählungen ihres jüngeren Bruders. Er kämpft in der Ukraine gegen die russischen Angreifer, sie lebt in Hannover, hält über Kurznachrichten mit ihm Kontakt. „Mariya, es fliegt alles Mögliche in unsere Richtung“, musste sie kürzliche lesen. „Bin am Leben und das ist okay.“

Hesse und Maksymtsiv setzten den Ton einer in weiten Teilen nachdenklichen Sendung. Doch die Ukrainerin machte auch deutlich, wie sehr ihre Landsleute auf deutsche Waffenlieferungen setzten und dass sie nicht daran denken aufzugeben. „Die Menschen kämpfen bis heute und werden das weiter so machen“, sagte Maksymtsiv.

Kann man mit dem „Teufel“ Wladimir Putin verhandeln?

Kann der Krieg so enden, mit weiteren Waffen gegen die russische Aggression? Oder braucht es mehr diplomatische Bemühungen? Fragen wie diese stehen zwischen Menschen wie Michael Roth, SPD-Politiker und Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, und Franz Alt, Journalist und Friedensaktivist.

„Ich würde, wenn es um Frieden geht und darum, das Leid in der Ukraine zu beenden, auch mit dem Teufel verhandeln“, sagte Alt über den russischen Präsidenten Wladimir Putin. „Wir haben keinen anderen im Moment in Russland.“ Erst kürzlich hatte Alt einen Appell an den Bundeskanzler unterschrieben, in dem er neben dem Historiker Peter Brandt und dem früheren Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse zu einer Friedensinitiative aufruft. Nicht nur der Papst habe sich als Vermittler angeboten, sagte Alt.

Was die Charakterisierung des russischen Präsidenten betrifft, herrschte Einigkeit in der Runde. Allerdings kam deshalb nicht jeder zum gleichen Schluss.

„Es besteht doch kein Mangel an Menschen, die bereit wären, mit einem Teufel Putin zu verhandeln“, erwiderte Roth. Nur wolle der russische Präsident genau das eben nicht. Er wolle die Ukraine nach wie vor „denazifizieren“ und „demilitarisieren“. Solange Russland große Teile des Nachbarlandes für sich beanspruche, seien Verhandlungen nicht denkbar. Ein Friedenschluss sei nur aus der Position ukrainischer Stärke möglich.

Wer supported den Aufruf:Frieden schaffen? Ganz viele AG75plus, außer Diensten, Ruheständler+Pensionisten. Faktisch keine jungen Menschen, sehr wenige mit Amt+Mandat. Das ist voll legitim, aber mit der „Mitte der Gesellschaft“ hat das nicht so viel zu tun. https://t.co/6ojOHo7QnP — Michael Roth MdB 🇪🇺🇺🇦 (@MiRo_SPD) April 1, 2023

Ja, man könne mit „diesem Teufel reden“, sagte auch Mariya Maksymtsiv. Allerdings werde ihr Land, das diesen Krieg nicht begonnen habe, kein Prozent seines Territoriums abgeben. Es werde standhalten, solange das ukrainische Volk existiere.

Franz Alt ließ nicht locker, auch wenn er die Haltung der Ukrainer verstehe. Er glaubt, dass der Kremlchef erreichbar sei. „Warum ist der Putin so, wie er ist, und redet vom großrussischen Reich, vom heiligen Krieg sogar?“, fragte der Friedensakativist in die Runde. Die Antwort lieferte er gleich mit: Der russisch-orthodoxe Patriarch Kyrill stehe hinter dem russischen Präsidenten. Auch über ihn könne Druck auf Putin ausgeübt werden.

Die beiden Journalisten in der Runde taten sich sichtlich schwer mit dieser Debatte. Ganz grundsätzlich frage sie sich, so die taz-Chefredakteurin Ulrike Winkelmann, woher man denn überhaupt wissen wolle, dass gerade verhandelt werde oder nicht. Der stellvertretende Bild-Chefredakteur und Kriegsreporter Paul Ronzheimer hofft darauf, dass die ukrainische Armee in den kommenden Monaten eine Gegenoffensive starten wird. Erst im Herbst oder Winter würden dann vor allem die USA bewerten, ob es an der Zeit für Gespräche sei oder weitere Waffen geliefert werden müssten.

SPD-Politiker Roth: „Unseren Arsch retten derzeit die Amerikaner“

Der russische Angriff auf die Ukraine hat seine Spuren auch im Sicherheitsgefühl der Menschen in Deutschland hinterlassen. 63 Prozent der Deutschen fürchteten laut einer Umfrage, dass das Land sich im Kriegsfall nicht verteidigen könne, sagte Klamroth.

Dass die Bundeswehr Deutschland nicht allein verteidigen kann, weiß auch Michael Roth. Allerdings sei das so auch nicht gewollt. Dafür gebe es die Nato, sagte der SPD-Außenpolitiker. „Unseren Arsch retten derzeit die Amerikaner“, betonte Roth und verwies auf einen seiner Ansicht nach wohlwollenden US-Präsidenten. Er habe jedoch seine Zweifel, dass es dabei bleibe, sollte Joe Biden im Jahr 2024 nicht wiedergewählt werden.

Worauf Roth anspielte: Wenn ein US-Republikaner ins Weiße Haus einzieht, könnten sich die Amerikaner von den Sicherheitsinteressen der Europäer abwenden. Das würde für die deutsche Außenpolitik, also auch für die Bundeswehr, noch größere Herausforderungen bedeuten. „Wir müssen mehr Verantwortung übernehmen“, sagte der SPD-Politiker.

