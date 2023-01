Harter Tarifstreit im öffentlichen Dienst - Streiks möglich Zum Start der Tarifverhandlungen für Beschäftigte des öffentlichen Dienstes könnten die Positionen kaum gegensätzlicher sein. Inflation und Energiekrise heiz... Jann Philip Gronenberg und Basil Wegener , dpa

Innenministerin Nancy Faeser wird vor einem Potsdamer Hotel zum Auftakt der Tariverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Gewerkschaftern begrüßt. Wolfgang Kumm/dpa

Potsdam -Mit gegensätzlichen Positionen sind Gewerkschaften und Arbeitgeber in die Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen gestartet. Verdi-Chef Frank Werneke sagte zum Auftakt am Dienstag in Potsdam, wegen der Inflation hätten die rund 2,5 Millionen Beschäftigten teils große Reallohnverluste erlitten. In vielen Bereichen seien die Betroffenen „absolut am Limit“.