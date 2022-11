Hasskommentare im Internet - Zahlreiche Durchsuchungen Kommentare im Internet sind oft aggressiv oder voller Hass. Gedroht wird Politikern, Einwanderern, Juden, Corona-Ärzten oder anderen Menschen mit Gewalt oder... dpa

ARCHIV - Die Polizei sichert einen Einsatzort. Jan Woitas/dpa/Symbolbild

Berlin -Mit zahlreichen Durchsuchungen ist die Polizei in Berlin und vielen anderen Bundesländern gegen Verfasser von Hassbotschaften im Internet vorgegangen. Beschlagnahmt wurden seit Mittwochmorgen Computer und Handys von Verdächtigen. „Hatespeech ist keine freie Meinungsäußerung. Beleidigung, Volksverhetzung & rassistische Kommentare sind strafbar und werden verfolgt“, teilte die Polizei bei Twitter mit. Beteiligt waren an einigen der neun Durchsuchungen in Berlin auch Spezialeinsatzkommandos (SEK).