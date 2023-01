Hassmails gegen österreichische Ärztin: Täter nicht gefunden Die Urheber von Hassmails an die 2022 gestorbene österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr bleiben zunächst unbekannt. Es sei nicht gelungen, diese zu id... dpa

ARCHIV - Akten liegen in einem Gerichtssaal auf der Richterbank. Lennart Preiss/dpa/Symbolbild

Berlin/Wien -Die Urheber von Hassmails an die 2022 gestorbene österreichischen Ärztin Lisa-Maria Kellermayr bleiben zunächst unbekannt. Es sei nicht gelungen, diese zu identifizieren, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft am Freitag mit. Trotz „intensiver Ermittlungen“ der Behörde und des Landeskriminalamtes (LKA) habe das Verfahren am 12. Januar eingestellt werden müssen, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit.