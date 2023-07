Der Chef des US-Auslandsgeheimdienstes CIA, William Burns, ist nach Angaben eines US-Beamten kürzlich in die Ukraine gereist. Dort habe er Geheimdienstmitarbeiter und den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj getroffen, sagte ein US-Beamter der Nachrichtenagentur AFP. Bei seiner Reise habe Burns bekräftigt, Geheimdienstinformationen auszutauschen, „um die Ukraine bei der Verteidigung gegen russische Aggressionen zu unterstützen“.

Nach Angaben der „Washington Post“ teilten ukrainische Beamte Pläne mit, von Russland besetzte Gebiete zurückzuerobern und bis Ende des Jahres Verhandlungen über eine Waffenruhe aufzunehmen. Die Ukraine führt derzeit im Osten und Süden des Landes eine Gegenoffensive zur Rückeroberung der von Moskau besetzten Gebiete aus.



Der Besuch des CIA-Chefs habe im Juni stattgefunden, meldete die Zeitung weiter, die zuerst über Burns' Reise in die Ukraine berichtet hatte. „Direktor Burns reiste vor kurzem in die Ukraine, wie er es seit Beginn der jüngsten russischen Aggression vor mehr als einem Jahr regelmäßig getan hat“, zitiert die Washington Post einen US-Beamten.

Ukraine soll Verhandlungen mit Russland aufnehmen wollen

Die ukrainischen Beamten sollen sich Burns gegenüber zuversichtlich gezeigt haben, dass sie bis Herbst beträchtliche Gebiete ihres Landes zurückerobern sowie Artillerie- und Raketensysteme in die Nähe der von Russland völkerrechtswidrig annektierten Krim verlegen könnten. Zudem wollten sie bei ihrer Gegenoffensive weiter in der Ostukraine vordringen und schließlich Verhandlungen mit Russland aufnehmen. Im März des vergangenen Jahres waren Friedensgespräche zwischen der Ukraine und Russland gescheitert. „Russland wird nur verhandeln, wenn es sich bedroht fühlt“, sagte ein hoher ukrainischer Beamter laut Washington Post.

Dem US-Beamten zufolge fand der Besuch vor dem 24-stündigen Aufstand der russischen Söldnertruppe Wagner vor einer Woche statt. Die USA hatten betont, keine Rolle bei der Wagner-Rebellion gespielt zu haben. Wie die New York Times und das Wall Street Journal berichten, soll Burns nach der Meuterei in der vergangenen Woche mit dem russischen Spionagechef Sergej Naryschkin telefoniert haben. Dabei habe er versichert, dass die USA nicht an der Rebellion beteiligt gewesen seien. US-Präsident Joe Biden hatte am Montag bereits jegliche Verwicklung des Westens in die Revolte bestritten.



Weitere Einzelheiten des Gesprächs zwischen Burns und Naryschkin lägen nicht vor, schreibt das Wall Street Journal. Das Weiße Haus lehne eine Stellungnahme ab. „Wir werden uns nicht zu den Einzelheiten einzelner diplomatischer Gespräche äußern“, sagte demnach ein Beamter.