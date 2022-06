Potsdam - Der Hauptausschuss des Brandenburger Landtags berät am Mittwoch (11.00 Uhr) über geplante Änderungen an der Landesverfassung. Die rot-schwarz-grünen Regierungsfraktionen und die oppositionelle Linke wollen den Kampf gegen Antisemitismus und Antiziganismus sowie die Förderung der jüdischen Kultur in der Verfassung festschreiben und die Freundschaft zu Polen betonen. Zudem soll die Besetzung des Landtagspräsidiums neu geregelt und die Sprache geschlechtergerechter gestaltet werden.

Größter Streitpunkt ist die Absicht, dass künftig nicht mehr die größte Oppositionsfraktion im Landtag einen Vize-Posten im Präsidium erhalten soll, sondern eine der Oppositionsfraktionen. Der Posten war in dieser Legislaturperiode an den AfD-Abgeordneten Andreas Galau gefallen, an dessen Amtsführung es aus den anderen Fraktionen massive Kritik gibt.

Der CDU-Landtagsabgeordnete Ingo Senftleben hatte daher angekündigt, gegen die Verfassungsänderung zu stimmen. Diese sei für „kurzsichtige Parteipolitik“ zu wertvoll, argumentierte er. Damit verfügen die vier Fraktionen aber nur über die Mindestzahl von 59 Stimmen, die für die Änderung der Verfassung notwendig sind. Daher dürfte bei der Abstimmung im Landtag niemand aus diesen Fraktionen fehlen. Die Fraktion BVB/Freie Wähler fordert Änderungen auch im Verfahren und will sich enthalten, wenn sie diese nicht durchsetzen kann.