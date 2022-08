Hauptwohnsitz in Berlin: 3,8 Millionen, 34.700 aus Ukraine Mehr als 3,8 Millionen Menschen waren Mitte des Jahres in Berlin mit Hauptwohnsitz angemeldet. Das waren rund 46.000 Menschen mehr als Ende 2021, wie das Amt... dpa

Berlin -Mehr als 3,8 Millionen Menschen waren Mitte des Jahres in Berlin mit Hauptwohnsitz angemeldet. Das waren rund 46.000 Menschen mehr als Ende 2021, wie das Amt für Statistik mitteilte. Allein 34.700 Ukrainerinnen und Ukrainer meldeten sich in Berlin an. Die meisten davon waren mutmaßlich Kriegsflüchtlinge. Die genaue Zahl der gemeldeten Menschen betrug 3,821.881.