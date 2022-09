Hausärzte: Corona-Lage beherrschbar - Volksfeste vertretbar Heute beginnt in München das Oktoberfest und auch in anderen Teilen Deutschlands wird im Herbst gefeiert. Wie sehen Mediziner das angesichts der pandemischen... dpa

ARCHIV - Dicht gedrängt schlendern Besucher im Jahr 2016 über das Oktoberfest-Gelände. picture alliance / dpa

Berlin -Die Hausärzte in Deutschland halten die Volksfeste im Herbst angesichts der aktuellen Corona-Situation für vertretbar. „Die Corona-Lage ist aktuell gut beherrschbar“, sagte der Verbandsvorsitzende Ulrich Weigeldt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Zwar sei davon auszugehen, dass die Infektionszahlen im Herbst wieder steigen, allerdings sei die Ausgangssituation in diesem Jahr „viel besser“ als in den vorangegangenen Pandemiejahren.