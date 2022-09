Hausärzte schränken Praxis-Sprechzeiten aus Protest ein Hausärzte in Brandenburg werden in der kommenden Woche eine landesweite Protestaktion starten und ihre Praxis-Sprechzeiten einschränken. Die niedergelassenen... dpa

Potsdam -Hausärzte in Brandenburg werden in der kommenden Woche eine landesweite Protestaktion starten und ihre Praxis-Sprechzeiten einschränken. Die niedergelassenen Mediziner beklagen immer schwieriger werdende Bedingungen für die Patientenversorgung und steigende Betriebs- und Personalkosten. Politik und Krankenkassen müssten gegensteuern, forderte der Hausärzteverband Brandenburg am Dienstag.