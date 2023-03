Hausärzte warnen vor Unterversorgung wegen Notfallplänen Die Expertenvorschläge für eine Reform der Notfallversorgung könnten die medizinische Versorgung auf dem Land in Brandenburg nach Ansicht der Hausärzte noch ... dpa

Potsdam -Die Expertenvorschläge für eine Reform der Notfallversorgung könnten die medizinische Versorgung auf dem Land in Brandenburg nach Ansicht der Hausärzte noch mehr gefährden. „Die Vorschläge, die jetzt auf dem Tisch liegen, würden die ohnehin schon in manchen Gebieten des Landes bestehende Unterversorgung in der ambulanten, hausärztlichen Versorgung massiv vergrößern“, kritisierte der Hausärzteverband am Donnerstag. Der geplante Bereitschaftsdienst solle nämlich von Hausärzten und wenigen Fachärzten besetzt werden.