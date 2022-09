Hausdurchsuchungen wegen Ermittlungen gegen Russen Bundesweit haben Ermittler Häuser und Wohnungen durchsucht. Darunter soll auch die Villa eines bekannten Oligarchen sein. dpa

München -Im Zusammenhang mit Ermittlungen gegen einen Russen wegen Verstoßes gegen das Außenwirtschaftsgesetz sind am Mittwoch bundesweit 24 Häuser und Wohnungen durchsucht worden. Nach Informationen mehrerer Medien soll es sich unter anderem um eine Villa in Rottach-Egern am Tegernsee handeln, die dem Oligarchen Alischer Usmanow gehören soll. Die Staatsanwaltschaft München II wollte seine Identität allerdings nicht bestätigen. Berichtet hatten unter anderem der „Spiegel“, der Bayerische Rundfunk und der Mitteldeutsche Rundfunk.