Heiko Sakurai: Wie der Karikaturist der Berliner Zeitung das Jahr 2022 sieht

Man kann natürlich auf den Kalender schauen. Aber wir in der Redaktion der Berliner Zeitung wissen, dass das Jahr sich dem Ende zuneigt, wenn unser Karikaturist Heiko Sakurai seinen Jahresband vorlegt. Die Karikaturen aus den vergangenen zwölf Monaten zeigen ziemlich genau, wie es uns in Deutschland ergangen ist. Am Anfang des Jahres war da noch die Hoffnung, dass alles ein bisschen besser wird. Die neue Ampelkoalition zeichnete Sakurai zum Jahreswechsel 2021/2022 als Abendgesellschaft à la „Dinner for One“. Den Platz der alten Lady hat Olaf Scholz eingenommen, die Frage lautet aber, wer hier den Butler macht. Die gute Laune vom Jahresanfang verfliegt schnell. Krieg, Klimakrise, Inflation.

Angela Merkel hat sich ins Privatleben zurückgezogen. Doch die reine Freude ist das nicht. Heiko Sakurai

„Das war kein schönes Jahr“, sagt Sakurai am Telefon. Dass wir dieses Gespräch am Tag nach dem Ausscheiden der deutschen Nationalmannschaft bei der WM führen, macht die Einschätzung nicht besser. Dabei hat der Fußballfan Sakurai, dessen Vater aus Japan stammt, ja noch ein Eisen im Feuer: Die japanische Mannschaf ist schließlich ins Achtelfinale eingezogen. „Ich fühle mich dann aber doch eher als Deutscher denn als Japaner“, sagt er und ärgert sich fürchterlich über das Abschneiden der deutschen Elf und den Deutschen Fußballbund und das ganze verkorkste Turnier. Es ist auch das Thema seiner Karikatur für diesen Tag.

Heiko Sakurai ist seit vielen Jahren Karikaturist der Berliner Zeitung. Im Wechsel mit Thomas Plaßmann kommentiert er mit seinem Zeichenstift regelmäßig das Zeitgeschehen – gerne auch mit einem Augenzwinkern. Unvergessen sind seine Zeichnungen von Angela Merkel, die im neuen Band nur an ein, zwei Stellen vorkommt, diesmal als Privatperson, aber immer noch im farbenfrohen Blazer. Olaf Scholz gelingt ihm ähnlich einprägsam. Der nicht mehr ganz so neue Kanzler ist gut an seiner runden Nase und der Halbglatze zu erkennen.

Böses Erwachen Heiko Sakurai

Doch vor allem hat Sakurai in diesem Jahr Panzer gezeichnet. Und Tarnfarben. Die Ampel etwa ist am Morgen nach dem russischen Überfall auf die Ukraine, mit dem auch er nicht gerechnet hat, in Uniform erwacht. Jedenfalls zeichnet der 51-Jährige sie so, vor dem Badezimmerspiegel stehend. „Es heißt ja immer, dass schlechte Zeiten gute Zeiten für Karikaturisten sind“, sagt Sakurai. „Aber wenn es um Krieg geht, dann stimmt das nicht.“ Er fürchtet, dass es in dieser Hinsicht auch im neuen Jahr nicht viel besser wird. Für 2023 hat sich Sakurai aber einen Lichtblick organisiert. Dann will er endlich mit seinem zehnjährigen Sohn nach Japan reisen und ihm das Land des Großvaters zeigen. Wenn die Corona-Pandemie es zulässt.

Heiko Sakurai: Cartoons des Jahres 2022, Schaltzeit Verlag , 175 Seiten, 22 Euro