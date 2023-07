Kulisse: eine typische, idyllische Wohnsiedlung in Deutschland. Es klingelt an der Haustür einer ebenfalls typisch deutschen Familie. Ein etwa fünf Jahre alter Junge, der ein Leoparden-Kuscheltier umklammert, öffnet. „Guten Tag“ – vier Bundeswehr-Offiziere kommen ungebeten herein und beginnen, alle Habseligkeiten der Familie, einschließlich Vasen, Geld und Spielzeug, in große Säcke zu packen. Das gleiche Schicksal trifft einen Fernsehbildschirm, auf dem eine Rede von Olaf Scholz vom Mai 2022 ausgestrahlt wird: „Wir werden die Ukraine weiter unterstützen, mit Geld, mit humanitärer Hilfe“, verspricht der Bundeskanzler darin.

Die Soldaten verlassen das Haus so plötzlich, wie sie hineingestürmt sind. Aber nicht bevor sie ein Porträt des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj an die Wand des – nun leeren – Wohnzimmers gehängt und „Heil Selenskyj!“ gerufen haben.



Die Botschaft des Videos ist eindeutig, aber damit wirklich alle es kapieren, wird sie am Ende eingeblendet: „Ist dein Haus in der Nato? Akzeptiere die Nato in deinem Haus. Mehr als 22 Milliarden Euro sind bereits seit Anfang 2022 aus dem deutschen Haushalt an die Ukraine geflossen.“

“Heil Zelensky”

-> Hilariously accurate German ad campaign against the support of the war in Ukraine pic.twitter.com/3d8eLyhkdV — Lord Bebo (@MyLordBebo) July 26, 2023

Das Video begann am Mittwoch zu kursieren, hauptsächlich von kremlnahen Medien, russischen Propagandisten und „Kriegskorrespondenten“ wurde es verbreitet. Ruslan Ostaschko, ein russischer Propagandist und Moderator von Channel One, behauptet, dass die Autoren des Videos Mitglieder der Alternative für Deutschland seien. „Das Video richtet sich eindeutig an den deutschen Normalbürger, der in erster Linie von den Waffenlieferungen an Kiew und den antirussischen Sanktionen betroffen ist“, schreibt der Militärkorrespondent der Komsomolskaja Prawda, Alexander Kots, ebenfalls auf Telegram.

Vielleicht noch interessanter: Der Sender Russia Today (RT) veröffentlichte das Video ohne Angabe der Urheber. „Es weist alle Merkmale der RT-Produktion auf“, sagt der Berliner Zeitung eine ehemalige RT-Mitarbeiterin. Sie erinnert daran, dass der russische staatlich finanzierte Fernsehsender, der jetzt in der EU mit Sanktionen belegt ist, Werbespots von ganz ähnlicher Ästhetik ausgestrahlt hat und über die Ressourcen für eine solche Produktion verfügt.



Erst vor einigen Monaten hatte RT ein Video ausgestrahlt, in dem Europäer in der Weihnachtszeit hungern und frieren – eine Reaktion auf die Sanktionen auf russisches Öl und die zerstörte Nord-Stream-Pipeline. Die Macher des zynischen Videos wünschten den Europäern „frohe, antirussische Weihnachten“.

🇪🇺🇷🇺...Western media devoted more than 200 articles to RT's comic video about "Russophobic" Christmas and "freezing Europeans."



“We wish everyone who is far from Russia warmth, comfort and a bright future,” the caption to the video said. pic.twitter.com/Q3m6aHGXie — Vũ thế Hưng (@vuthehung_1995) December 27, 2022

Einige russische Medien, darunter Meduza, haben mehrere russische Schauspieler, allesamt aber keine Bekanntheiten, als Hauptdarsteller identifiziert. Julia Konjuchova, die Frau, die die Mutter spielt, wurde von Journalisten um eine Stellungnahme zu ihrer Rolle in dem Clip gebeten. Sie verweigerte mit der Begründung, dass ihr Vertrag ihr die Kommunikation mit den Medien untersagt.



Es ist sehr wahrscheinlich, dass das Rätsel, wer genau hinter diesem Video steckt, nie gelöst wird. Sicher ist: Die AfD betont in einer Stellungnahme gegenüber der Berliner Zeitung, dass sie es nicht erstellt hat und bis heute Morgen auch keine Kenntnis davon hatte.