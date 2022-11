Heil: „Wir werden alle Register ziehen“ Deutschland will mehr Arbeitskräfte aus dem Ausland ins Land locken und dafür die Regeln für Einreise und Anerkennung von Berufsabschlüssen vereinfachen. dpa

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) bei einer Debatte im Bundestag. Britta Pedersen/dpa

Berlin -Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat im Zusammenhang mit der Fachkräfte-Offensive der Bundesregierung die große Bedeutung des Vorhabens für Deutschland hervorgehoben. „Deutschland braucht in Zukunft alle helfenden Hände und klugen Köpfe“, sagte Heil am Mittwoch bei der Vorstellung von Eckpunkten für ein neues Fachkräfte-Einwanderungsgesetz in Berlin.