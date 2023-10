Ein Skandal erschüttert das Regierungsviertel in Italien, jedoch handelt es sich nicht um politische Angelegenheiten. Am Freitagmorgen verkündete die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni über soziale Medien, dass ihre zehnjährige Liebesbeziehung zu ihrem Partner, dem TV-Moderator Andrea Giambruno, zu Ende ist. „Meine Beziehung mit Andrea Giambruno endet hier“, schrieb Meloni und teilte ein Bild von sich und ihrem Ex-Partner zusammen mit ihrer Tochter Ginevra.

Gestern strahlte die italienische satirische Unterhaltungssendung „Striscia la Notizia“ an zwei aufeinanderfolgenden Abenden Ausschnitte hinter den Kulissen aus, in denen Giambruno angeblich sexuelle Avancen gegenüber Kolleginnen machte. „Darf ich mich am Schritt fassen, während ich mit dir rede“, ist Giambrunos Stimme im Studio zu hören, während seine Kollegin lacht.

Weiterhin wird von „threesomes“ und „foursomes“ gesprochen, also sexuellen Begegnungen mit mehreren Partnern. Der Moderator lud offenbar seine Kollegin ein, daran teilzunehmen. Schließlich wird der 42-Jährige darauf hingewiesen, dass seine Äußerungen aufgezeichnet werden könnten. „Was habe ich denn gesagt?“, antwortet Giambruno. „Man sollte doch noch Spaß haben können.“

Meloni und Lebensgefährte schon vor geraumer Zeit getrennt

„Inzwischen haben sich unsere Wege schon vor geraumer Zeit getrennt, und es ist an der Zeit, dies zu akzeptieren“, heißt es in Melonis Beitrag. Sie wird die Freundschaft verteidigen und vor allem ihre siebenjährige Tochter schützen. Mehr hat sie dazu nicht zu sagen. Zuletzt schrieb die Ministerpräsidentin, dass dieser private Vorfall sie nicht geschwächt hätte. „So sehr der Tropfen hoffen mag, den Stein zu erodieren, der Stein bleibt ein Stein und der Tropfen ist nur Wasser“, so Meloni.

La mia relazione con Andrea Giambruno, durata quasi dieci anni, finisce qui. Lo ringrazio per gli anni splendidi che abbiamo trascorso insieme, per le difficoltà che abbiamo attraversato, e per avermi regalato la cosa più importante della mia vita, che è nostra figlia Ginevra.… pic.twitter.com/1IpvfN8MgA — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) October 20, 2023

Der frühere Lebensgefährte der Premierministerin war gestern nicht im Studio seiner Sendung „Diario del Giorno“ (Tagebuch). Der Journalist war bereits seit langer Zeit für eine Konferenz in Pavia eingeplant. Die Moderation übernahm seine Kollegin Manuela Boselli. Giambruno hatte in den letzten Monaten aufgrund einiger kontroverser Äußerungen wiederholt für Schlagzeilen gesorgt.

Wird Melonis Familienkreis jetzt zum Problem?

In Bezug auf das Thema Vergewaltigung sagte Giambruno Ende August: „Wenn du vermeidest, dich zu betrinken oder das Bewusstsein zu verlieren, vermeidest du vielleicht bestimmte Probleme und riskierst nicht, dem Wolf zu begegnen.“ Diese Aussage wurde von Beobachtern als frauenfeindlich empfunden. Damals musste Meloni eingreifen. Die Worte ihres früheren Partners sollten nicht als Rechtfertigung für die Vergewaltigung von Frauen verstanden werden, sondern als Warnung. Etwa „Seid vorsichtig und haltet die Augen offen“, erklärte Meloni.

Seitdem Giorgia Meloni als erste Frau an die Macht in Italien gekommen ist, spielte Giambruno eine prominentere Rolle im Fernsehen, was Kritik hervorrief. Melonis Schwager, Lorenzo Lollobrigida, ist derzeit Agrarminister in der Regierung, während Melonis Schwester, Arianna Meloni, Ende August zur Leiterin des politischen Sekretariats der Partei Fratelli d'Italia ernannt wurde. Die Handlungen des Familienkreises der Präsidentin scheinen nun jedoch eine heikle Sache für Meloni darzustellen.