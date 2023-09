Heizungsgesetz im Bundestag beschlossen – doch das Verfassungsgericht könnte es noch stoppen

Die Bundesregierung hat am Freitag das umstrittene Heizungsgesetz nach monatelangem Streit im Bundestag endgültig verabschiedet. 679 Stimmen wurden abgegeben, 399 Abgeordnete stimmten zu, 275 stimmten mit Nein, fünf Abgeordnete enthielten sich.

Vorweggegangen war eine rund 80-minütige, teils heftige Aussprache. Es ist allerdings ein Gesetz unter Vorbehalt – das Bundesverfassungsgericht muss noch über eine Klage des CDU-Bundestagsabgeordneten Thomas Heilmann entscheiden, ob das Gesetzgebungsverfahren ordnungsgemäß abgelaufen ist. Weitere Klagen könnten folgen, denn die Opposition ist nach wie vor unzufrieden.

Andreas Jung, stellvertretender CDU-Bundesvorsitzender und Sprecher der Unionsfraktion für Klimaschutz und Energie, sagte der Berliner Zeitung am Freitag: „Die Ampel geht mit ihrem Vorgehen ein hohes verfassungsrechtliches Risiko ein. Nach dem Stoppschild aus Karlsruhe wurde das Gesetz über den Sommer schlicht in die Gefriertruhe gelegt, jetzt soll es ohne jegliche Änderung beschlossen werden.“ Es habe „keine Offenheit für neue Beratung, keinen Ausschuss, keine Anhörung“ dazu gegeben, so Jung weiter.

Dementsprechend hitzig lief die Debatte am Freitag im Bundestag. Alexander Dobrindt (CSU) warf der Regierung vor, mit dem Heizungsgesetz viele, vor allem ärmere, Menschen finanziell zu überfordern. Wer 2500 Euro im Monat zur Verfügung habe, könne angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten keine 30.000 Euro für Wärmepumpen oder anderes ausgeben. Der CDU-Abgeordnete Thomas Heilmann kritisierte erneut, dass die Vorschläge der Opposition nicht berücksichtigt worden seien. Es habe 90 inhaltliche Fragen seiner Partei gegeben. Ob die denn von der Koalition gelesen worden seien, hakte er am Freitag nach. Die Fragen seien nämlich nicht beantwortet worden.



Seit Tagen kritisiert Heilmann das Gesetz, er sagte vor kurzem auch: „Die Ampel hat mit ihrem Heizungskurs leider dafür gesorgt, dass es einen Rekord bei neuen Ölheizungen gegeben hat und die Koalition die Klimaschutzziele verfehlt hat.“ Kritik gab es erneut auch von der Linkspartei, die das Gesetz als „Murks“ bezeichnet und als sozial unausgewogen.

Der Berliner Bundestagsabgeordnete Heilmann hatte durch seinen Eilantrag im Juli beim Bundesverfassungsgericht einen Stopp des Heizungsgesetzes erwirkt. Sein Kritikpunkt damals: Dem Parlament sei zu wenig Zeit eingeräumt worden, sich über die Pläne zu informieren. Der Berliner sah dadurch seine Rechte als Abgeordneter verletzt. Die Richter gaben dem Eilantrag statt und danach durfte das Heizungsgesetz nicht mehr in der letzten Sitzungswoche des Bundestags vor der Sommerpause beschlossen werden. Die Ampel-Koalition musste sich vertagen, daher wurde erst am Freitag das Gesetz verabschiedet.

Ende September soll der Bundesrat das Heizungsgesetz abnicken

Der Fahrplan sieht nun vor, dass es Ende September ebenfalls im Bundesrat abgenickt wird. 2024 könnte es dann in Kraft treten. Geplant ist vorerst, dass jede neu eingebaute Heizung zu mindestens 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll. Das soll aber zunächst nur für Neubaugebiete gelten. Ziel ist es, mit einem schrittweisen Austausch von Öl- und Gasheizungen das Heizen klimafreundlicher zu machen.

Vorweggegangen war ein ewiges Hin und Her auch in der Ampel-Koalition über das Gebäudeenergiegesetz, das oft als Heizungsgesetz bezeichnet wird. Auf Druck der FDP hatte es grundlegende Änderungen gegeben. Für die Liberalen war von Anfang an besonders wichtig, dass das Gebäudeenergiegesetz technologieoffen, praxistauglich und sozialverträglich gestaltet wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck stand unter Zugzwang und musste nachjustieren.

Habeck muss einräumen: Klimaziele werden sowieso nicht erreicht

Zuletzt legte das Wirtschaftsministerium eine neue Berechnung zur CO₂-Einsparung vor. Demnach wird der Klimaschutzeffekt des Gesetzes tatsächlich geringer ausfallen als angenommen. Grund seien die Änderungen im parlamentarischen Verfahren, heißt es. Es wird davon ausgegangen, dass mit der neuen Fassung rund drei Viertel der eigentlich geplanten Treibhausgasminderung bis 2030 möglich sind – „vielleicht etwas mehr, vielleicht weniger“, hieß es aus dem Ministerium von Grünen-Politiker Robert Habeck. Dieser verteidigte am Freitag das Heizungsgesetz erneut und attackierte die Opposition, sie solle konstruktive Vorschläge machen. Und auch die energiepolitische Sprecherin der SPD, Nina Scheer, kritisierte das Verhalten der Opposition am Freitag im Bundestag als „unwürdig und schäbig“. Sie sagte: „Wir werden die Menschen nicht im Stich lassen.“ Und gerade deshalb sei ein Umstieg auf erneuerbare Energien so wichtig.

Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts frühestens im Oktober

Mit Spannung wird indes das Urteil des Bundesverfassungsgerichts erwartet, das vermutlich im Oktober, November oder eventuell erst im Dezember vorliegen könnte. Es ist allerdings auch nicht ausgeschlossen, dass weitere Klagen in Karlsruhe gegen das Gesetz folgen – und zwar diesmal gegen den Inhalt des Vorhabens. Wenn das Gebäudeenergiegesetz einmal beschlossen ist, sind weitere Klagen dagegen möglich. Die Union wird diese Chance vermutlich ergreifen, vorneweg der CDU-Politiker Heilmann.

Berliner Mieterverein: Heizungsgesetz „grob fahrlässig“

Sowohl die politische als auch die juristische Auseinandersetzung wird daher wohl weitergehen. Am Freitag forderten bereits Klima-, Mietinitiativen und Mietervereine in einem offenen Brief an die Bundesregierung: „Heizungsgesetz nicht ohne die Mieter und Mieterinnen“. Wibke Werner, Geschäftsführerin des Berliner Mietervereins, kritisierte: „Ein Heizungsgesetz ohne flankierenden Schutz der Mieterinnen vor drohenden Mieterhöhungen nach der Modernisierungen zu erlassen, ist aus Sicht der Mietervertretungen grob fahrlässig.“ Die Kosten der Wärmewende dürften nicht auf die Mieter abgewälzt werden.