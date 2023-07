Im Mai und Juni 2023 wurde in Deutschland heftig zu Habecks Gebäudeenergiegesetz (GEG, landläufig „Heizungsgesetz“) debattiert, zunehmend mit „Schaum vor dem Mund“.

Grund für die Zuspitzung waren nicht zuletzt Minister Habecks Anstrengungen, das Gesetz noch vor der Sommerpause im „Eilstverfahren“ durch den Bundestag verabschieden zu lassen. Die Begründung für die extreme Eile: Diese sei mit Blick auf das Ziel Klimaneutralität 2045 notwendig.

Das Bundesverfassungsgericht ließ sich allerdings nicht davon überzeugen, dass diese Eile einen weitgehenden Verzicht auf eine angemessene parlamentarische Diskussion des Gesetzes mit seinen gravierenden Auswirkungen auf viele Bundesbürger rechtfertigt. Am 5. Juli entschied das Gericht, dass die zweite und dritte Lesung des Gesetzentwurfs nicht innerhalb der laufenden Sitzungswoche durchzuführen sei. Die Ampelkoalition beschloss daraufhin, die weiteren Lesungen für das Gesetz auf Anfang September zu legen.

Friedrich Merz bekommt standing ovations von seinen Parteikollegen nach seiner Rede im Deutschen Bundestag zum Beschluss des Bundesverfassungsgerichtes zum GEG. Political-Moments/imago

Was ist nach dem Chaos und der Transparenzverhinderung der letzten Monate noch zu diskutieren?

Die Zielsetzung des Gesetzes, die Verminderung der CO₂-Emissionen durch die Wärmeversorgung von Gebäuden, ist zwar richtig, aber das Gesetz ist in der gegenwärtigen Fassung mit Starttermin 1.1.2024 für dieses Ziel eher schädlich als hilfreich, weil es wesentliche Zusammenhänge ignoriert.



Die ökologische Zielsetzung der CO₂-Emissionsverringerung wird jedenfalls 2024 verfehlt, wie eine einfache Rechnung zeigt:



· Das Verbrennen von 1 Liter Heizöl liefert etwa 10 kWh Wärmeenergie, wobei ca. 2,7 kg CO₂ entstehen. Unter Berücksichtigung des Nutzungsgrads einer gut gewarteten Ölheizung von 90 % entstehen 0,3 kg CO₂ je kWh Wärmeenergie. (mit Erdgasheizung noch etwas weniger CO₂).

· Für das Heizen mit einer Wärmepumpe ist deren Leistungszahl wichtig, die angibt, wie viele kWh Wärmeenergie je kWh elektrischer Energie gewonnen werden. Die Leistungszahl wird geringer, wenn die Außentemperatur fällt und/oder die benötigte Vorlauftemperatur im Heizsystem steigt. In der praktischen Anwendung schwankt sie zwischen etwa 1 und 4. Für Wärmepumpen, die in dem vorhandenen Wohnungsbestand eine Ölheizung ersetzen, kann in der Heizungsperiode eine mittlere Leistungszahl von 2,5 angenommen werden, d. h. je kWh Wärme werden 0,4 kWh elektrisch benötigt.

Zwei Wärmepumpen auf einer Wiese eines Mehrfamilienhaus in Düsseldorf. Robert Poorten/imago

· Die wichtige Frage ist jetzt: Wie viel CO₂ wird bei der Erzeugung der genutzten elektrischen Energie emittiert?

2022 lag in Deutschland die CO₂-Emission je kWh im Mittel bei ca. 0,5 kg. Mit dem Mittelwert zu rechnen, wäre jedoch nicht korrekt. Denn die Wärmeleistung der Wärmepumpe wird natürlich überwiegend in der Heizperiode benötigt, wenn – auch wegen fehlender Kapazität zur Speicherung elektrischer Energie – noch für etliche Jahre Wind- und Solarstrom nicht den Strombedarf decken können. Das heißt 2024 und noch weitere Jahre wird die für Wärmepumpen in der Heizperiode zusätzlich benötigte elektrische Energie in Deutschland weitgehend über Kohlekraftwerke mit Emission von ca. 1,1 kg CO₂ je kWh erzeugt werden, da dies nach Abschaltung der KKW die kostengünstigste Reservekapazität ist. Dies bedeutet für den Wärmepumpenbetrieb bis zu 0,44 kg CO₂ je kWh Wärmeenergie.



Die CO₂-Emissionen werden somit im nächsten Jahr durch den forcierten Wärmepumpeneinsatz gegenüber einer Öl- oder Gasheizung nicht gesenkt, sondern erhöht, bei gleichzeitig auch noch höheren Kosten.

Wann könnten die CO₂-Emissionen aus der Wärmeversorgung gesenkt werden?

Auf dieses Problem wurde auch in der Anhörung des Bundestagsausschusses für Klimaschutz und Energie zum GEG-Entwurf am 3.7.2023 hingewiesen. Die Spitzenvertreter von Grünen und SPD scheuen jedoch die Diskussion über dieses Problem „wie der Teufel das Weihwasser“, denn in der Diskussion landet man automatisch bei der Frage: War es eigentlich so schlau, vorhandene CO₂-arme Stromerzeugungskapazitäten beschleunigt in einer solchen Situation abzuschalten? (Eine Entscheidung im März 2022 für den Weiterbetrieb von damals noch nutzbaren sechs AKW hätte den jetzigen Betrieb von Wärmepumpen deutlich ökologischer gemacht und insgesamt jährlich 60–70 Millionen t CO₂ eingespart.)



Um dieser Diskussion auszuweichen, wird gerne behauptet, durch den beschleunigten Ausbau von Stromerzeugung über Wind und Sonne (W+S) ließe sich das Problem „bald“ lösen und die Strompreise würden sinken, sodass der forcierte Einsatz von Wärmepumpen dann zum Ziel führen werde.

Robert Habeck spricht im Bundesrat in der Debatte um Änderung des Gebäudeenergiegesetzes. Wolfgang Kumm/dpa

Der Wunsch ist verständlich, aber wie sehen die Fakten aus?

· Aufgrund der fehlenden Speicherkapazität für Überschussstrom bei günstigen Bedingungen für W+S wird der forcierte Ausbau von W+S dazu führen, dass immer häufiger Photovoltaik- und Windanlagen in Überschusssituationen abgeschaltet werden müssen. Damit wird W+S-Strom tendenziell unwirtschaftlicher. Und in für W+S ungünstigen Situationen, speziell „Dunkelflauten“, muss der Strombedarf weiterhin überwiegend durch Kohlekraftwerke gedeckt werden, mit entsprechenden CO₂-Emissionen.

· Die Hoffnungen auf signifikante Speicherkapazitäten ruhen zurzeit weitgehend auf Wasserstoff, der in Überschussphasen mit elektrolytischen Verfahren hergestellt und bei Bedarf wieder in elektrische Energie umgewandelt werden soll. Doch die Entwicklung der dafür benötigten Infrastruktur mit Elektrolyseuren, Leitungen und Speichern steht noch ziemlich am Anfang, ein entscheidender Beitrag ist in den 2020er Jahren nicht zu erwarten. Auch die Hoffnungen auf Wasserstoff-Importe aus Chile oder anderswo sind allenfalls etwas für das nächste Jahrzehnt und werden nur einen Teilbeitrag leisten können, da die zweifache Umwandlung und der Transport die Sache sehr teuer machen.

· Den Energiewendeplanern für Habeck bei Agora Energiewende war das Problem mit der fehlenden großtechnischen Stromspeicherung auch durchaus klar. In der Studie Klimaneutrales Deutschland 2045 aus dem Jahre 2021 setzten sie auf den Zubau von vielen Gaskraftwerken mit preiswertem Erdgas aus Russland, um auch bei Dunkelflauten Kohlekraftwerke im Zeitraum ab 2030 abschalten und so die CO₂-Emissionen teilweise reduzieren zu können. Wie das jetzt funktionieren soll, um den Kohleausstieg noch hinzubekommen, ist weiterhin unklar. Bisher findet sich keiner, der ohne hohe staatliche Förderung Gaskraftwerke bauen will, die auch noch mit Wasserstoff betrieben werden können sollen und damit vorhersehbar sehr unwirtschaftlich sein werden.

Damit ist klar, dass bis in die 2030er Jahre hinein zusätzliche Wärmepumpen überwiegend mit Kohlestrom versorgt werden müssen – oder mit Importstrom aus Kohle- und Kernkraftwerken.



· Neben zu wenig CO₂-armem Strom für die Wärmepumpen sind in der letzten Zeit weitere Probleme für einen beschleunigten Ausbau von Wärmepumpen deutlich geworden. Auch unter Berücksichtigung des Bedarfs für die Elektromobilität müssen die Stromnetze, vor allem Mittel- und Niederspannungsnetze, erheblich geändert werden, um die Stromversorgung und Ansteuerung von Wärmepumpen sicherzustellen. Die Bundesnetzagentur will jetzt den Netzbetreibern höhere Renditen genehmigen, um den Netzumbau zu beschleunigen, was die Strompreise erhöht.

Solaranlagen und Windräder sind im Energiepark Lausitz bei Klettwitz zu sehen. Andreas Franke/imago

Darüber hinaus gibt es Diskussionen, dass etwa 80 % der eingebauten Wärmepumpen mit fluorierten Kältemitteln betrieben werden, die zwar nicht brennbar sind und einen guten Wirkungsgrad ermöglichen. Sie sind aber bei Freisetzung erheblich klimawirksamer als CO₂, weshalb in der EU ein Verbot dieser Kältemittel diskutiert wird. Bisher bekannte Kältemittelalternativen sind entweder brennbar (Propan) und erfordern deshalb Schutzvorkehrungen beim Einbau oder führen zu einem schlechteren Wirkungsgrad (CO₂).

· Aufgrund der gewaltigen erforderlichen Investitionen zur Bewältigung der genannten sowie etlicher weiterer Probleme ist für die nächsten 20 Jahre nicht damit zu rechnen, dass die Strompreise wieder sinken, es sei denn durch den weiteren massiven Einsatz von Steuergeldern. Dies ist naheliegenderweise mit erheblichen Problemen für den Standorterhalt von energieintensiven Industriezweigen wie Chemie und Metallherstellung verbunden.

Fazit

Je tiefer man in die Thematik „Gebäudeenergiegesetz“ einsteigt, desto deutlicher wird:



· Man würde gerne etwas schreiben, was für die Wärmewende Mut macht, da sie zur Verringerung der CO₂-Emissionen wichtig ist. Das ist aber schwierig, da das GEG in der jetzigen Form ein ausreichendes Systemverständnis vermissen lässt und versucht, „das Pferd von hinten aufzuzäumen“.

Der Weg, bei Wohn- und Siedlungsstrukturen effizient zu Klimaneutralität zu gelangen, sollte Schritte in folgender Reihe vorsehen: Zuerst den Energieverbrauch mit den heutigen technischen Möglichkeiten verringern (z. B. bessere Wärmedämmung). Dann in der Kommune Energieerzeuger und -verbraucher sinnvoll vernetzen (z. B. Abwärmenutzung in kommunaler Wärmeplanung) und schließlich den übrig bleibenden Bedarf mit CO₂-freier Energie decken, was sicher in vielen Fällen effizient über Wärmepumpen erfolgen kann. Den letzten Schritt zuerst zu machen, das heißt in vorhandenen Gebäuden und Strukturen Öl- und Gasheizungen bei deren Ausfall 1:1 durch Wärmepumpen zu ersetzen, resultiert in überdimensionierten Wärmepumpen mit unnötig hohen Anforderungen an Stromversorgung und -netze.



Auch der Ansatz, Wärmepumpen praktisch als Lösung vorzuschreiben, egal wie CO₂-lastig der Strom erzeugt wurde, lässt am Systemverständnis zweifeln.

Robert Habeck, Annalena Baerbock, Olaf Scholz und Claudia Roth vor der Kabinettssitzung im Bundeskanzleramt in Berlin am 13. Juli 2023. Emmanuele Contini/imago

Eine Sammlung von guten Absichten ergibt noch keinen „wetterfesten“ Plan.

Unbeachtete, plötzlich auftauchende Probleme jeweils mit nicht gegenfinanzierten Förderzusagen und Doppel-Wumms Schuldenaufnahmen entschärfen zu wollen, geht nicht lange gut. Eine konsequent durchdachte und hinsichtlich der Risiken transparent diskutierte Strategie wäre hier besser.



Mit Blick auf das Klima wäre es hilfreicher, wenn ein grundlegend verbessertes GEG erarbeitet würde, selbst wenn dies ein Jahr später käme. Ohnehin sollte nicht vergessen werden, dass allenfalls marginale Verringerungen der CO₂-Emissionen eines Jahres in Deutschland für den global zu denkenden Klimaschutz ziemlich irrelevant sind.

· Vor einem forcierten Einsatz von elektrisch betriebenen Wärmepumpen zum Verringern von CO₂ müssen noch viele Fragen geklärt und Voraussetzungen für den Betrieb geschaffen werden. Auf diese Fragen und Voraussetzungen ist zwar von Sachverständigen bei den Anhörungen zum GEG hingewiesen worden. Aber aufgrund der von der Mehrheit der Regierungskoalition reklamierten Zeitnot ist auf diese Hinweise bisher kaum eingegangen worden.

· Mindestens bis in die 2030er Jahre werden zusätzliche Wärmepumpen überwiegend am Kohlestrom hängen. Die reichlich vom Bundeskanzler und von Minister Habeck gespendeten Beruhigungen, alles sei auf dem richtigen Weg und es käme ein „grünes Wirtschaftswunder“, werden daran nichts ändern. Das Wirtschaftswunder wäre zwar schön, aber welche Ökonomen und Unternehmer glauben noch angesichts der jetzigen Energiewendepolitik und der auf längere Sicht hohen Energiepreise daran?

· Man hätte eigentlich vom Berliner Flughafenprojekt lernen sollen: Das Vorgeben von Terminen aufgrund politischer Wunschvorstellungen mit gleichzeitigem Ignorieren technisch-wirtschaftlicher Zusammenhänge verursacht erhebliche Verluste an Zeit, Geld und Vertrauen.

· Wer auf das Gelingen der Energiewende hofft, muss erstmal darauf hoffen, dass Robert Habeck den Tunnelblick weglegt, eine fachliche Klärung zulässt, die zu der Komplexität der mit der Energiewende verbundenen Änderungen passt, und zu einem Debattenstil findet, der die beteiligten gesellschaftlichen Gruppen einbinden kann. Aber der Diskurs der letzten Monate hat die Hoffnungen nicht wachsen lassen.

Zum Autor: Nach dem Physik-Diplom 1975 ging Ulrich Waas zur KKW-Sparte der Kraftwerk Union AG (KWU), damals gemeinsames Tochterunternehmen von Siemens und AEG. Nach Tätigkeiten in verschiedenen Fachabteilungen war er von 1992 bis zur Pensionierung 2012 Leiter der Abteilung, die beim KKW-Erbauer unter anderem für einen wesentlichen Teil der gegenwärtig diskutierten Periodischen Sicherheitsüberprüfung zuständig war. Anfang 2005 wurde Waas zum Einbringen seiner Fachkenntnisse in Sicherheitsfragen bei KKW vom Bundesumweltministerium in einen Ausschuss der Reaktor-Sicherheitskommission berufen, von Anfang 2010 bis Ende 2021 in die RSK selbst.



