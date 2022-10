Herrmann: Faesers Asylpolitik ist „dreist und rücksichtslos“ Bayerns Innenminister ist kein aufbrausender Typ. Aber seine Berliner Kollegin bringt ihn dann doch zur Weißglut. In einem Brief an Nancy Faeser findet Herrm... dpa

ARCHIV - Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kritisiert die Migrationspolitik des Bundes. Angelika Warmuth/dpa

München/Berlin -Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) und der Bundesregierung eine dreiste und rücksichtslose Asylpolitik vorgeworfen. Die ohnehin kurze Zeit für die Länder zur Abgabe von Stellungnahmen zum neuen Aufnahmeprogramm des Bundes für besonders gefährdete Menschen aus Afghanistan verkomme zur „Farce“, wenn noch vor dem Ablauf der Frist die Presse informiert werde, kritisierte Herrmann, der derzeit auch Vorsitzender der Innenministerkonferenz ist, in einem Brief an Faeser die jüngsten Abläufe.