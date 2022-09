Herzog: Staatsbesuch hat „enormes persönliches Gewicht“ Der israelische Präsident Izchak Herzog wird zum Staatsbesuch in Deutschland erwartet. Anlass ist vor allem die Gedenkfeier 50 Jahre nach dem Olympia-Attenta... dpa

ARCHIV - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier (r) und sein israelischer Amtskollege Izchak Herzog im vergangenen Jahr bei einem Treffen in Kiew. dpa Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/

Tel Aviv -Jeder Besuch in Deutschland trägt für den israelischen Präsidenten Izchak Herzog nach seinen Worten ein „enormes persönliches Gewicht“. Vor seiner Abreise zu einem Staatsbesuch sagte Herzog am Sonntag ferner: „Wir werden über die Vergangenheit und die Zukunft sprechen.“ Der Hauptteil seiner Visite werde die Gedenkfeier für elf Israelis sein, die 1972 bei den Olympischen Spielen in München ermordet worden waren.