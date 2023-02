Der Leiter der Münchner Sicherheitskonferenz hat ein Buch geschrieben, das die Ex-Kanzlerin für ihre Russlandpolitik lobt. Kritik aber übt Christoph Heusgen an Olaf Scholz.

Merkels Top-Diplomat: Die Kanzlerin wollte das Land so regieren, dass es keine größeren Turbulenzen gibt

Nach zwölf Jahren in Diensten der Kanzlerin leitet Christoph Heusgen nun die Münchner Sicherheitskonferenz

Die Münchner Sicherheitskonferenz findet zwar in Bayern statt, aber da die politische Musik in Berlin spielt, unterhält sie auch hier ein Büro. Dort treffen wir ihren Vorsitzenden Christoph Heusgen. Kurz nach der letzten Munich Security Conference (MSC) im Februar 2022 übernahm der 66 Jahre alte Rheinländer den Vorsitz von Urgestein Wolfgang Ischinger. In zwei Wochen wird Heusgen, der über zwölf Jahre lang Angela Merkel als sicherheitspolitischer Berater im Kanzleramt sowie zuletzt als Botschafter bei den Vereinten Nationen diente, zum ersten Mal als Leiter durch Deutschlands wichtigstes sicherheitspolitisches Forum führen.