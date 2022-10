Der letzte Mieter in einem zum Abbruch vorgesehenen Haus in der Tegeler Straße hat es schwer. Die Gaszufuhr wurde unterbrochen. 130 weitere Standorte in Mitte haben das gleiche Problem.

Mieter in Not in Wedding: „Heute sind es 14 Grad in meiner Wohnung“

Andreas Wolter (Name geändert) hält es nicht mehr aus. „Heute sind es 14 Grad in meiner Wohnung“, sagt er. „Die Kälte zieht richtig in den Körper rein. Ich kann die Wohnung im Moment nicht nutzen.“ Der Grund: Die Gaszufuhr in seinem Wohnhaus in der Tegeler Straße in Wedding ist unterbrochen. „Ich habe weder Heizung noch Warmwasser“, sagt der Mittfünfziger.